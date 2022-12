Χαμός στο Twitter: Ο Έλον Μασκ διέγραψε λογαριασμούς δημοσιογράφων που τον επικρίνουν

Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση του Έλον Μάσκ να αναστείλει τους λογαριασμούς Αμερικανών δημοσιογράφων στο Twitter, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προειδοποιεί για κυρώσεις.

Οι λογαριασμοί 12 Αμερικανών δημοσιογράφων ανεστάλησαν από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το Twitter να μην έχει διευκρινίσει μέχρι αυτή τη στιγμή τον λόγο. Μεταξύ αυτών, είναι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN (Donie O’Sullivan), οι New York Times (Ryan Mac) και η Washington Post (Drew Harwell), αλλά και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι. Ανεστάλη, επίσης, ο λογαριασμός στο Twitter του Mastodon, ανταγωνιστή του κοινωνικού δικτύου.

Ορισμένοι είχαν αναρτήσει tweet για την απόφαση που έλαβε την Τετάρτη το Twitter να αναστείλει τον λογαριασμό που καταγράφει αυτόματα τις διαδρομές του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έλον Μασκ.

Η Κομισιόν προειδοποιεί με κυρώσεις

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα προειδοποίησε τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο και νέο ιδιοκτήτη του Twitter ότι θα υπάρξουν σύντομα κυρώσεις, στο πλαίσιο νέου ευρωπαϊκού νόμου.

«Τα νέα για την αυθαίρετη αναστολή δημοσιογράφων στο Twitter είναι ανησυχητικά», έγραψε η αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθύμισε πως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες -που αναμένεται να εφαρμοστεί στους κολοσσούς της τεχνολογίας το ερχόμενο καλοκαίρι- «απαιτεί τον σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των βασικών δικαιωμάτων».

«Ο Έλον Μασκ πρέπει να το γνωρίζει. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και κυρώσεις, σύντομα», σημείωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα και συμπλήρωσε πως το Media Freedom Act, ένα σχέδιο ρύθμισης που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση και έχει σκοπό να προστατεύσει την ελευθερία του Τύπου και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.