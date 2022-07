Έλον Μασκ: Στάζει «χολή» με ειρωνικές αναρτήσεις κατά του Twitter μετά το «ναυάγιο» της εξαγοράς

“Tesla + Twitter -> Twizzler” έγραψε σε πρόσφατο tweet του ο Έλον Μασκ, σε συνέχεια της κόντρας του με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που μόλις χθες τον οδήγησε στο να προχωρήσει σε μία ανταγωγή, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το CNBC δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο μεγιστάνας της SpaceX και της Tesla ζήτησε από του δικαστήριο να κρατήσει εμπιστευτικό το περιεχόμενο της ανταγωγής.

Συνεχίζει πάντως να ασκεί δριμύτατη κριτική στο Twitter, το οποίο και συνεχίζει να κατηγορεί πως δεν αποκαλύπτει την έκταση των ψεύτικων λογαριασμών.

Ο ίδιος, συνεχώς «θρέφει» φήμες και εικασίες, αλλά και σχολιάζει το μέσο, προχωρώντας στις πρακάτω αναρτήσεις, το Σάββατο:

«Η αλληλεπίδραση με όλους σχεδόν τους λογαριασμούς στο twitter φαίνεται να είναι πολύ χαμηλότερη τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες. Σωστά;», γράφει σε προηγούμενό του tweet:

Interaction with almost all twitter accounts seem to be much lower in recent weeks & days. Accurate?