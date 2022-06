Κορυφαίοι ενεργειακοί όμιλοι στηρίζουν το 13ο SEE Energy Dialogue του ΙΕΝΕ

Με την υποστήριξη μερικών από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους της χώρας και της ευρύτερης περιφέρειας της ΝΑ Ευρώπης πραγματοποιείται το 13ο SEE Energy Dialogue το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) σε υβριδική μορφή, στις 16 & 17 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το διεθνές αυτό συνέδριο, με τους περισσότερους από 60 διακεκριμένους ομιλητές, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων παικτών της εγχώριας και περιφερειακής αγοράς. Έτσι, η διήμερη εκδήλωση στηρίζεται χορηγικά από την KG Law Firm, ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα – η οποία αποτελεί Strategic Sponsor του Συνεδρίου - τον Όμιλο Εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, ,η Motor Oil - τους δύο κορυφαίους ομίλους διύλισης στην Ελλάδα, την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – μια εταιρεία που πρωτοστατεί στην καθαρή ενέργεια, την Elpedison – έναν εκ των βασικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και tη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στους υποστηρικτές του 13ο SEE Energy Dialogue περιλαμβάνεται η Energean, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), το Ανεξάρτητο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας (IBEX) και η EnSCo.

Σκοπός αυτού του περιφερειακού φόρουμ είναι να συγκεντρώσει υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας από όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και όχι μόνο, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, τη δικτύωση και την προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων παγκόσμιων και περιφερειακών ενεργειακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το ειδικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, «Ενεργειακή Ασφάλεια, την Ολοκλήρωση της Αγοράς Ενέργειας και τη Βιωσιμότητα» (Energy Security, Market Integration and Sustainability in SE Europe), αντικατοπτρίζει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ενεργειακός τομέας της περιοχής. Η ενεργειακή ασφάλεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμών αναδεικνύονται ως θέματα πρωταρχικής σημασίας για την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή και ευρύτερα. Επιπλέον, δεδομένης της μεγάλης προσπάθειας της ΕΕ να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διατηρώντας παράλληλα την εστίασή της στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, ο φετινός «Ενεργειακός Διάλογος» καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρος.

Η υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης και ιδιαίτερα της ΝΑ Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, το τρέχον ασταθές περιβάλλον τιμολόγησης της ενέργειας, η παγκόσμια ανησυχία για την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και η ανάγκη προώθησης περαιτέρω λύσεων χωρίς άνθρακα εμφανίζονται ως βασικά ζητήματα πολιτικής. Όπως και τις άλλες χρονιές, ο το SEE Energy Dialogue θα καλύπτει επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις εξελισσόμενες αγορές φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ της περιοχής και τις συνεχιζόμενες ενεργειακές συνεργασίες με μεγάλους προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον, η μελέτη του ΙΕΝΕ με θέμα «Ενεργειακή ασφάλεια, λειτουργία της αγοράς και αειφορία στη ΝΑ Ευρώπη», που θα δημοσιευτεί εκ των προτέρων, αναμένεται βοηθήσει στην καθοδήγηση των εργασιών του συνεδρίου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του 13ου SEE Energy Dialogue, τους επιβεβαιωμένους ομιλητές και τη διαδικασία εγγραφής στο microsite του συνεδρίου.