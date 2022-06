ΙΕΝΕ: Πρόκληση η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Στις 5 Ιουνίου εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που θεσπίστηκε πριν 50 χρόνια από την πρώτη διεθνή διάσκεψη για το περιβάλλον που συγκλήθηκε στην Στοκχόλμη και οδήγησε στην ίδρυση της ειδικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, γνωστή ως UNEP με έδρα το Ναϊρόμπι. Και η Διάσκεψη της Στοκχόλμης που κράτησε περίπου δυο εβδομάδες και τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήρθε σαν αποτέλεσμα της τεράστιας κινητοποίησης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και σε πολλά άλλα κράτη που είχε προηγηθεί. Με χιλιάδες επιστήμονες αλλά και απλούς πολίτες να διαμαρτύρονται για την πολύ εμφανή μεγάλης κλίμακας καταστροφή του περιβάλλοντος από ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως από την βιομηχανία. Ο κόσμος άρχισε να διερωτάται ανοικτά εάν υπάρχει μέλλον στον πλανήτη μπροστά σε αυτή την καταστροφική λαίλαπα.

Το σύνθημα της Διάσκεψης της Στοκχόλμης ήταν «Μόνο μια Γή» που ήταν και ο τίτλος του ομώνυμου βιβλίου της Barbara Ward και του Rene Dubois, “ Only One Earth” που εκδόθηκε λίγους μήνες μετά το 1973. Είχε προηγηθεί το οικολογικό κίνημα και είχαν εκδοθεί μια ολόκληρη σειρά από βιβλία και πανεπιστημιακές έρευνες με πλέον γνωστά το Silent Spring της Rachel Carson, το Closing Circle του Barry Commoner και την μνημειώδη μελέτη του Club of Rome, “ The Limits to Growth” και πολλά άλλα. Το κοινό αίτημα δεν ήταν άλλο παρά η παρέμβαση των κυβερνήσεων ώστε να σταματήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και η απερίσκεπτη εκμετάλλευση των πεπερασμένων ενεργειακών πόρων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ανησυχιών την δεκαετία του 1970 τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και πολλές εταιρείες έστρεψαν τότε για πρώτη φορά την προσοχή τους στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( ΑΠΕ) και άρχισαν να μελετούν τις δυνατότητες για υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με συστήματα που θα αξιοποιήσουν την ηλιακή και αιολική ενέργεια, την βιομάζα, την γεωθερμία και τις υδατοπτώσεις.

Σήμερα 50 χρόνια μετά η ανθρωπότητα έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, μέσα από την εισαγωγή αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την θέσπιση ισχυρών κινήτρων και όχι ευκαταφρόνητων κονδυλίων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Με το περιβαλλοντικό αφήγημα να έχει μετεξελιχθεί σε αυτό για την προστασία του πλανήτη από την Κλιματική Αλλαγή με δραστική μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, αφού ο στόχος για την μείωση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά ορισμένους βαθμούς έχει προσφέρει την δυνατότητα ποσοτικοποίησης των παραμέτρων που επηρεάζουν το κλίμα και άρα την θέσπιση πλέον ευδιάκριτων και φιλόδοξων στόχων.( λχ NetZero50 κλπ)

Η ενέργεια εξακολουθεί και παραμένει ο κρίσιμος παράγων που θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την μετάβαση του σημερινού οικονομικού- παραγωγικού μοντέλου σε ένα πλέον εξελιγμένο με πολύ χαμηλότερες εκπομπές και ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν μικρή η και μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον μας. Το πως θα επιτευχθεί αυτή η μετάβαση χωρίς σοβαρούς κλυδωνισμούς στην οικονομία και την κοινωνία είναι και το μεγάλο ζητούμενο.

Το ΙΕΝΕ από την ίδρυση του το 2003 μέχρι σήμερα έχει θέσει στο επίκεντρο του προβληματισμού του και των δράσεων του το περιβάλλον σε συνάρτηση με την ορθολογική αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, συμβατικών και ΑΠΕ, με ταυτόχρονη προστασία και ουσιαστική μέριμνα για το περιβάλλον. Στην υπό εξέλιξη ενεργειακή μετάβαση οι εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα καλούνται αφενός να μετασχηματιστούν σε ενεργειακές εταιρείες με ολοκληρωμένο κύκλο φιλικό στο περιβάλλον και αφετέρου να μοιραστούν την μεγάλη τεχνογνωσία, γνώση και εμπειρία που διαθέτουν σε θέματα διαχείρισης ενέργειας ώστε να συνδράμουν αποφασιστικά στον απαιτούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό.

Το στοίχημα για ένα καλύτερο περιβάλλον, με χαμηλότερους ρύπους, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και την δημιουργία απασχόλησης σε ένα νέο περιβάλλον με καθαρή ενέργεια αποτελεί πρόκληση για τον καθένα μας.

Το ΙΕΝΕ ανανεώνει την δέσμευση του να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με έμπνευση τους πρωτοπόρους σκαπανείς που πριν μισό αιώνα έθεσαν τα θεμέλια για την μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των ΑΠΕ και της πληρέστερης κατανόησης του ενεργειακού μας κύκλου.