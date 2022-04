ΙΕΝΕ: Webinar για τα «Στερεά Απορρίμματα και Ενέργεια»

Στις προκλήσεις, τις λύσεις και τις ευκαιρίες ώστε να μετατραπεί η διαχείριση των αστικών αποβλήτων από πρόβλημα σε ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης εστίασε το διαδικτυακό webinar με τίτλο «Στερεά Απορρίμματα και Ενέργεια» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), την Τρίτη 12 Απριλίου.

Το Webinar συντόνισαν ο Δρ Διονύσιος Ξένος, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΕΝΕ, και ο κ. Δημήτρης Αβαρλής, δημοσιογράφος του energia.gr, ενώ την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Προέδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, κ. Κωστής Σταμπολής και χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, κ. Μανώλης Γραφάκος.

Ο Δρ. Γεώργιος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στις Στρατηγικές Κατεύθυνσης του Εθνικού Σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων και την Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων, τονίζοντας ότι είναι ευκαιρία για να ενισχυθεί η Κυκλική Οικονομία.

Στην πρώτη συνεδρία του webinar συμμετείχαν με εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), όπου κατά σειρά έλαβαν το λόγο ο κ. Παναγιώτης Θάνου, Programme Manager - EU policies, Desk Officer, Senior specialist in administrative capacity core matrix της DG Regio, ο κ. Philipp Horn, Head of Division for Circular Economy, JASPERS, Environment & Natural Resources, European Investment Bank (EIB), ο κ. Christopher Edge, Senior Sector Engineer- Waste Management, JASPERS, Environment & Natural Resources, European Investment Bank (EIB), και ο κ. Χρήστος Πεολιδής, State Aid Expert, JASPERS, Environment & Natural Resources, European Investment Bank (EIB).

Την δεύτερη συνεδρία άνοιξε με ομιλία του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο οποίος επεσήμανε πως πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία στους δήμους και όχι μόνο να επιβάλλονται δημοτικά τέλη. Σημείωσε πως δεν υπάρχουν παντού κατάλληλοι εξοπλισμοί και πως υπάρχουν δήμοι χωρίς μπλε κάδους. Υπογράμμισε πως «τα απόβλητα αποτελούν κοινό τόπο τόσο για την κεντρική διοίκηση όσο και για τους δήμους». Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Γεράνης, ανέφερε πως «η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι και η πιο ριζοσπαστική καθώς οι προηγούμενες έφεραν και τεράστια ρύπανση. Αυτή θα πρέπει να την παντρέψουμε με την κυκλική οικονομία, γιατί διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα με τον πλανήτη. Το ζήτημα είναι να δοθούν άμεσα τα εργαλεία, ενώ η ατμομηχανή για να φτάσουμε στους στόχους είναι η αυτοδιοίκηση».



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ανέφερε πως «στόχος είναι να γίνουν συμμέτοχοι και οι πολίτες στην ανακύκλωση». Επεσήμανε πως «οι στόχοι που αναφέρονται για την ανακύκλωση είναι αρκετά φιλόδοξοι και για να κατακτηθούν χρειάζεται μόνιμη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στο Αμάρι Ρεθύμνου μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και έχει δημοπρατηθεί άλλη μία μονάδα στο νομό Ηρακλείου και μία στο νομό Λασιθίου. Στο πλαίσιο δε της ενεργειακής αξιοποίησης έχει ανατεθεί μελέτη στο ΕΜΠ».

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στην θεωρία της τριπλής τελικής γραμμής: συνύπαρξη ανθρώπου περιβάλλοντος και αειφορίας καθώς στον Δήμο του είναι σε πλήρη εφαρμογή η διαλογή στην πηγή με 7 χωριστά ρεύματα (όπως γυαλί, πλαστικό, κλαδέματα και οργανικά απόβλητα). Η συλλογή γίνεται πόρτα- πόρτα. Κάθε νοικοκυριό έχει το δικό του QR κωδικό, μετρά ο δήμος τους πόντους που συγκεντρώνονται και έτσι δημιουργείται ένα ψηφιακό πορτοφόλι “κερδίζω όσο διαχωρίζω, πληρώνω όσο πετάω”. Στόχος η μείωση των δημοτικών τελών».

Μέσα από μία στοχευμένη παρέμβασή του ο καθηγ. κ. Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής ΕΜΠ και Εντεταλμένος Σύμβουλος στον Τομέα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Χαλανδρίου, παρουσίασε το Σχέδιο του Δήμου για πλήρη ανακύκλωση, ενώ ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος (μέσω video), παρουσίασε το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο του ο οποίος επιβαρύνεται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουρισμού, το οποίο βελτιώνεται σταδιακά.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η τρίτη συνεδρία, η οποία ξεκίνησε με μία λεπτομερή παρουσίαση του κ. Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη, Investment & Business Development Manager της TEΡΝA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με θέμα τις Κατασκευαστικές και Επενδυτικές εμπειρίες του Ομίλου.

Ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε καταρχάς στην στρατηγική της χώρας για την ταφή και διάθεση των απορριμμάτων και την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών μέχρι το τέλος του 2022,οπότε και θα ενισχυθεί η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και θα αναπτυχθούν σχετικές υποδομές σε όλη την επικράτεια. Τα μέσα για να υλοποιηθούν τα ανωτέρω θα είναι η πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43-46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) καθώς και η λειτουργία τεσσάρων μονάδων (ΣΔΙΤ) παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ήδη λειτουργεί έργο δυναμικότητας 105.000 τν/ έτος στην Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΔΙΤ), για το οποίο πήρε το Βραβείο «Έργο της χρονιάς 2018» και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων το Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» το οποίο αφορά στην κατασκευή τριών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) μέγιστης δυναμικότητας 200.000 τν/έτος, τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Με αυτό τον τρόπο όπως υπογράμμισε ο κ Χαραλαμπίδης, λύνεται οριστικά, τουλάχιστον για τα επόμενα 27 χρόνια, το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι παρεμβάσεις στην τρίτη συνεδρία ολοκληρώθηκαν με ομιλίες και παρουσιάσεις από τον κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Σ.Α, τον κ. Ηλία Δημητριάδη, Πρόεδρο της ΑΝΑΚΕΜ, και τον κ. Νίκο Παρδάλη, Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης του Τομέα Στερεών Αποβλήτων της Thalis International Services SA.