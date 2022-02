H ElvalHalcor στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022»

Οι 31 συνολικά επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022» αποτελούν τους πρωταγωνιστές της Βιώσιμης Ανάπτυξης της χώρας μας

Για 5η συνεχή χρονιά, η ΕlvalHalcor εντάσσεται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece». Η ElvalHalcor μαζί με 30 ακόμη επιχειρήσεις αξιολογήθηκε, βάσει των επιχειρηματικών επιδόσεών της με βάση τα ESG κριτήρια στο «Sustainability Performance Directory» και κατατάχθηκε στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022».

Οι 31 συνολικά επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022» αποτελούν τους πρωταγωνιστές της Βιώσιμης Ανάπτυξης της χώρας μας. Η εκδήλωση ανάδειξης των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022» πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, από το QualityNet Foundation.

Η συμμετοχή της ElvalHalcor σε αυτήν την ομάδα, για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση και τη στρατηγική της Εταιρίας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζοντας πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η ElvalHalcor αναπτύσσεται επιδιώκοντας να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους συμμετόχους της και για την κοινωνία γενικότερα. Επενδύει ουσιαστικά και συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και εξέλιξή του, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων και των συνεργατών της. Εστιάζει σε πρακτικές περιβαλλοντικής προστασίας και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, στηρίζοντας τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Όλες οι πρωτοβουλίες και οι υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει η ElvalHalcor αποτυπώνονται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύει σε ετήσια βάση

(https://www.elvalhalcor.com/el/sustainability/reporting/overview/).