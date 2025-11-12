Αλλαγή στο ΔΣ των ΕΛΤΑ – Mετά από δυόμιση χρόνια αποχωρεί η Αργυρώ Αθανασίου

Στο απόηχο του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ και την παραίτηση του, μέχρι πρότινος, Διευθύνοντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα η διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε την αποχώρηση της Αργυρώς Αθανασίου, μετά από δυόμιση χρόνια ενεργής συμμετοχής ως μη εκτελεστικό μέλος.

«Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου για την πορεία και τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, η συμβολή της υπήρξε καθοριστική. Με την εμπεριστατωμένη γνώση και την πολύτιμη εμπειρία της, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και στη στρατηγική προσέγγιση θεμάτων ESG, στα οποία είχε ενεργό ρόλο ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη σημαντική συνεισφορά και την αδιάλειπτη υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, και της εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική της πορεία» αναφέρει η ανακοίνωσή της εταιρείας.