Στο 60% το ποσοστό της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο

Οι ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσαν τη Συμφωνία Farm-In για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2, το οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος, γειτονικά της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Ιταλίας.

Με βάση με τη συμφωνία:

Η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης.

αποκτά της παραχώρησης. Η Energean διατηρεί συμμετοχή 30% , από αρχικά 75%.

διατηρεί συμμετοχή , από αρχικά Η HELLENiQ ENERGY διατηρεί συμμετοχή 10% , από αρχικά 25%.

διατηρεί συμμετοχή , από αρχικά Η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής ( Operator ) κατά τη φάση της έρευνας .

θα παραμείνει κατά τη . Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

Το Block 2 αποτελεί την πιο ώριμη παραχώρηση στην Ελλάδα ως προς την ετοιμότητα για ερευνητική γεώτρηση. Η σχετική απόφαση για τη διεξαγωγή γεώτρησης θα ληφθεί από την κοινοπραξία στο προσεχές διάστημα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων κρατικών αρχών και την εκπλήρωση των συνήθων όρων ολοκλήρωσης (closing deliverables).

Χρονοδιάγραμμα και Προοπτικές

Η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και παραταθεί η φάση έρευνας ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Αυτή θα είναι η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα από το 1981, όταν ολοκληρώθηκε η γεώτρηση που οδήγησε στην ανακάλυψη του κοιτάσματος Κατάκολου.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι μόνες υπεράκτιες γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι παραγωγικές γεωτρήσεις στον Πρίνο, από την Energean.

Dr. John Ardill, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας, ExxonMobil: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση και τους εταίρους μας για να αξιολογήσουμε το ερευνητικό δυναμικό του Block 2 με ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Αυτή η σημαντική ερευνητική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές επενδύσεις σε ερευνητικές γεωτρήσεις στο χρονικό πλαίσιο του 2027.»

Μάθιος Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος, Energean Plc: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ελλάδας και την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.. Η συνεργασία με την ExxonMobil στο Block 2 δεν είναι απλώς μια νέα επιχειρηματική συμφωνία. Είναι μια εθνική ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ενεργειακή ανεξαρτησία, αξιοποιώντας υπεύθυνα τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους της, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

Η Energean είναι υπερήφανη που ηγείται αυτής της προσπάθειας, συνδυάζοντας επιστημονική τεχνογνωσία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, μόνο μέσω γεώτρησης θα μάθουμε αν πράγματι υπάρχει φυσικό αέριο στη χώρα μας.

Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και το μέλλον των επόμενων γενεών.»

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, HELLENiQ ENERGY σημείωσε: «Σταδιακά, τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλός μας απέκτησε και αναπτύσσει ένα υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο ερευνητικών παραχωρήσεων.

Ανάμεσά τους, το Block 2 που είναι ώριμο για ερευνητική γεώτρηση και αυτή η συνεργασία με την ExxonMobil θα βοηθήσει στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη του.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως μία από τις νεότερες και υποσχόμενες περιοχές της Ευρώπης για εξερεύνηση και ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα θετικό βήμα όχι μόνο για τους εταίρους της κοινοπραξίας, αλλά και για την ελληνική οικονομία».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BLOCK 2

Το Block 2 βρίσκεται στο Βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος, σε περιοχή ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος και γειτνιάζει με την ΑΟΖ της Ιταλίας.

Το 2022, αποκτήθηκαν 2.244 τετραγωνικά χιλιόμετρα δεδομένων τρισδιάστατης (3D) σεισμικής έρευνας, των οποίων η επεξεργασία και ερμηνεία επιβεβαίωσε ότι η δομή «Ασωπός» είναι ο πιο ώριμος στόχος για ερευνητική γεώτρηση.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανεξερεύνητη υπεράκτια δομή στη Μεσόγειο, με προοπτικές να ενισχύσει ουσιαστικά την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.