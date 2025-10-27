Αύξηση 0,4% για τη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο
Αύξηση 0,4% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου 2024 προς τον Αύγουστο 2023, και πλέον αριθμεί 1.840 πλοία.
Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.836.080 κόρους και παρουσίασε μείωση 4,2% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 2,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου 2024 προς τον Αύγουστο 2023.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 0,8% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
TITAN: Η Fitch αναβαθμίζει την προοπτική του Ομίλου σε Θετική
αναγνωρίζοντας το ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ του
Σημαντικό ορόσημο για τη METLEN στο πρόγραμμα των φρεγατών Belharra
Tα δύο συστήματα θα μεταφερθούν σύντομα στο Lorient για την τοποθέτησή τους στη φρεγάτα FDI…
Chevron και Helleniq Energy αναλαμβάνουν τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος τους από το ελεγκτικό συνέδριο
Στο «Β+» αναβαθμίζει την Intralot η Fitch
Η αναβάθμιση από τη Fitch αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον οίκο, τη σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού…
Τι φέρνει για την Coca Cola HBC το deal στην Αφρική - Τιμή στόχος 46 ευρώ από τη Eurobank Equities
Ισχυρή ανάπτυξη και θετικές προοπτικές έως το 2027
Μυτιληναίος στο BBC: Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου ανακάμπτει
Αλλαγή νοοτροπίας των CEOs παγκοσμίως – Στρέφονται σε στρατηγικές συμφωνίες
Eρευνα CEO Outlook της EY-Parthenon
Σαράντης: Πωλήσεις 448,5 εκατ. και αύξηση κερδών προ φόρων 10,9% στο 9μηνο
Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,4%
Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνει το αιολικό πάρκο Deleni στη Ρουμανία με επιπλέον ισχύ 85 MW
Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδίου επέκτασης του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ…
Μetlen: Στρατηγική συνεργασία με την HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα
Η συμφωνία περιλαμβάνει πέντε φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη
27/10/2025 11:27