Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση κατά 0,8% παρουσίασε τον Ιούλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Κατά τη αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 0,3%.
Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023.
