Chevron και Helleniq Energy αναλαμβάνουν τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές "Α2" και "Νότια της Πελοποννήσου") και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές "Νότια της Κρήτης 1" και "Νότια της Κρήτης 2").

Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy.

Παράλληλα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται πως το παραπάνω επενδυτικό σχήμα ήταν το μόνο που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό. Η Chevron εκδήλωσε το πρώτο δίμηνο του 2025 το ενδιαφέρον της για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Τα επόμενα πλέον βήματα για την παραχώρηση των τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών είναι η οριστικοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Chevron.

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος τους από το ελεγκτικό συνέδριο. Στη συνέχεια, τα τέσσερα νομικά κείμενα θα πάρουν το δρόμο για την κύρωση τους από τη Βουλή.

Ο αρχικός σχεδιασμός για την κύρωση των συμβάσεων είχε οριστεί στο τέλος του 2025. Οι διαδικασίες, όμως, έτρεξαν νωρίτερα και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται οι συμβάσεις παραχώρησης των τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών να κυρωθούν τον Νοέμβριο. Εφόσον ψηφιστούν από την Ολομέλεια τότε ενεργοποιούνται οι συμβάσεις και μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το πρόγραμμα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το σχήμα ως προς τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.