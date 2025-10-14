ΟΠΑΠ: Πράσινο φως για συναλλαγή 8,9 δισ. με την Allwyn – Τα 7 βήματα της διαδικασίας

Η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύει για έξι μήνες

Σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές κινήσεις στην ελληνική αγορά, ο ΟΠΑΠ προχωρά στη συμφωνία-ορόσημο με την Allwyn International AG, αξίας 8,97 δισ. ευρώ, που αναδιαμορφώνει ριζικά τη δομή και τη διεθνή παρουσία του Ομίλου. Το σχέδιο, που έλαβε το «πράσινο φως» από το Διοικητικό Συμβούλιο, προβλέπει σειρά εταιρικών ενεργειών σε επτά στάδια, με στόχο τη δημιουργία ενός ενοποιημένου σχήματος με έδρα εκτός Ελλάδας και αυξημένη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Συγκεκριμένα το ΔΣ ενέκρινε, με απόφασή του στις 12 Οκτωβρίου 2025, τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη σύμβασης με την Allwyn International AG, η οποία καθορίζει το πλαίσιο και τους όρους υλοποίησης μιας σύνθετης εταιρικής συναλλαγής ύψους περίπου 8,97 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά εταιρικών ενεργειών:

Απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ και μεταφορά του σε νέα θυγατρική εταιρεία. Ίδρυση νέας εταιρικής οντότητας, στην οποία θα ενσωματωθεί ο αποσχισθείς κλάδος. Διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ σε εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο. Επακόλουθη μεταφορά της καταστατικής έδρας στην Ελβετία, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης. Εισφορά συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων της Allwyn International AG στον ΟΠΑΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών. Έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών, βάσει αποτίμησης της συναλλαγής σε 8,967 δισ. ευρώ. Υπογραφή της Σύμβασης Υλοποίησης μέσα στους επόμενους έξι μήνες και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αυξημένη πλειοψηφία.

Η συναλλαγή εκτιμάται σε 8,967 δισ. ευρώ, βάσει της τρέχουσας τιμής μετοχής του ΟΠΑΠ και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύει για έξι μήνες, ενώ η υπογραφή της Σύμβασης Υλοποίησης αναμένεται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της Grant Thornton, η συναλλαγή θεωρείται δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους μειοψηφίας. Το σχέδιο προβλέπει την έγκρισή του και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αυξημένη πλειοψηφία, καθώς και την αξιολόγηση των επιμέρους σταδίων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας.