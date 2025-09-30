Ίλυδα: Καθαρά κέρδη 1,59 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Αύξηση τζίρου κατά 60%

Η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται στα έσοδα από την δραστηριοποίηση ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε η Ίλυδα το α’ εξάμηνο του 2025, με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε €1,59 εκατ. αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.

Αναλυτικότερα, η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει συνοπτικό σχολιασμό των βασικών μεγεθών και των εξελίξεων του Α΄ εξαμήνου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 25 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α΄ Εξαμήνου 2025

Η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

Στα έσοδα από την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.

Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2025

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6-μηνο του 2025:

Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.

Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.

Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2025

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):