ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το α΄ εξάμηνο - Οι προοπτικές 

Τη θετική του οικονομική πορεία επιβεβαίωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Η ολοκλήρωση των επενδύσεων στον τομέα της μεταλλουργίας και της ενέργειας, καθώς και η εφαρμογή του νέου λειτουργικού μοντέλου της θυγατρικής εταιρείας «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», αναμένεται να συντελέσει στην επιτυχή οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή κερδοφορία του Ομίλου και στη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους του, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ παρουσίασε αύξηση σε όλα τα κύρια οικονομικά μεγέθη για το Α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων του τομέα μεταλλουργίας. Η αύξηση της κερδοφορίας και του περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: α) την αύξηση της παραγωγικότητας των πρεσών διέλασης κατά 9% το Α’ εξάμηνο του 2025 και β) την ενίσχυση της τιμής του αλουμινίου.

«Η Διοίκηση του Ομίλου, με σταθερή προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις για προϊόντα υψηλής ποιότητας, προστιθέμενης αξίας και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», αναφέρει η ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, αναμένονται σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του τομέα μεταλλουργίας για το 2025, σε σύγκριση με το 2024.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε μείωση στα οικονομικά του αποτελέσματα, ενώ οι τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής κατέγραψαν παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η επέκταση της ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου κατά 12 MW, στο πλαίσιο ενδοομιλικής σύμβασης, με την αναμενόμενη σύνδεση τους στο δίκτυο να προγραμματίζεται σύντομα και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ενέργειας του Ομίλου αλλά και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ διαθέτει πλέον συνολική ισχύ 35 MW σε ΑΠΕ, ενισχύοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και

ενεργειακή αυτονομία.

Τα μεγέθη

Σταθερή πορεία ανάπτυξης και βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών εμφάνισε το Α’ εξάμηνο του 2025 ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Αύξηση κύκλου εργασιών: Οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €110,71 εκατ., έναντι €105,56 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,88%.

Ισχυρή εξαγωγική επίδοση: Οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο 18,92%, φτάνοντας τα €63,04 εκατ., από €53,01 εκατ. το 2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον το

56,94% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Εγχώρια αγορά: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,28%, στα €47,67 εκατ., από €52,55 εκατ. πέρσι.

EBITDA: Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €7,83 εκατ., αυξημένα κατά 15,07% σε σχέση με τα €6,80 εκατ. του Α’ εξαμήνου 2024.

Κέρδη προ φόρων: Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €2,15 εκατ., υπερδιπλάσια των €0,86 εκατ. του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 149,12%.

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1,652 εκατ., από €0,051 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση.

Μητρική Εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

Η μητρική εταιρεία, κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών της αλλά εμφάνισε βελτίωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και περιορισμό των ζημιών.

Πωλήσεις: Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €2,14 εκατ., μειωμένες κατά 15,62% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις €2,54 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €0,083 εκατ., σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα €0,005 εκατ. πέρσι.

Ζημίες προ φόρων: Μειώθηκαν στα €(0,80) εκατ., από €(1,25) εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024.

Ζημίες μετά από φόρους: Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €(0,83) εκατ., έναντι €(1,26) εκατ. το προηγούμενο έτος.

Προοπτικές

Αισιόδοξες διαγράφονται οι προοπτικές για τον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εντός του 2025, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου παρουσιάζουν βελτίωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

Στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της Διοίκησης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση, έως τα τέλη του 2026, της επένδυσης ύψους 3 εκατ. ευρώ για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας των προϊόντων προφίλ αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Παράλληλα, στον τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει άδειες για δύο μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 50MW, εκ των οποίων 25MW ανήκουν στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και 25MW στην ΕΞΑΛΚΟ. Επιπλέον, η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 51% σε άδεια για μονάδα αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 100MW. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη στρατηγική του Ομίλου προς τις πράσινες

επενδύσεις.

Τέλος θετικές παραμένουν οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία. Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο δρομολογεί κρίσιμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, αγγίζοντας το σύνολο της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια εντείνουν την αβεβαιότητα, επηρεάζοντας εμπορικές ροές, τιμές ενέργειας και επενδυτικές αποφάσεις.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, η Ελλάδα δείχνει να διατηρεί θετικούς ρυθμούς, ενισχυμένη από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών και την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα.