UBS για Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος - Διατηρεί τη σύσταση Buy

Ο ΔΑΑ προσφέρει μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη EBITDA κοντά στο 6% ετησίως την περίοδο 2025-2028

Στα 11,00 ευρώ (από €10,40) ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΔΑΑ η UBS βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 9% και επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» καθώς θεωρεί ότι ο συνδυασμός ανάπτυξης, αποδόσεων και έκπτωσης αποτίμησης αφήνει «χώρο στον διάδρομο» για περαιτέρω άνοδο της μετοχής.

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της ο ΔΑΑ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount έναντι των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, παρότι εμφανίζει από τις υψηλότερες προοπτικές EBITDA και μερισματικής απόδοσης μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τη UBS, ο ΔΑΑ εμφανίζει μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης EBITDA κοντά στο 6% ετησίως (2025-2028), στηριγμένο κυρίως στην ισχυρή τροχιά κίνησης.

Η Aegean Airlines, η οποία καλύπτει περίπου 44% της χωρητικότητας, αναμένεται να αυξήσει τον στόλο της στο 140% των επιπέδων του 2024 έως το 2029.

Η τράπεζα εκτιμά καθαρή μερισματική απόδοση περίπου 6,5% μεσοπρόθεσμα και απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων γύρω στο 15%, ακόμη και με την προγραμματισμένη άνοδο επενδύσεων ύψους περίπου €1,2 δισ. την περίοδο 2025-2029.

Σημειώνει επίσης ότι ο ΔΑΑ λειτουργεί με «dual till», κάτι που στηρίζει υψηλότερα περιθώρια στο μη ρυθμιζόμενο σκέλος.

Σε όρους αποτίμησης, ο τίτλος αποτιμάται στις 9,3-9,5 φορές EV/EBITDA (2025-2026 εκτιμήσεις), όταν ο ιστορικός μέσος όρος του κλάδου κινείται κοντά στις 10 φορές. Με βάση την ανάλυση, η νέα τιμή-στόχος στα €11,00 αντανακλά ελαφρώς βελτιωμένες μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις, χαμηλότερο ελληνικό equity risk premium (περίπου 7,5% από 7,7%) και υψηλότερο στόχο πολλαπλασιαστή στο μη ρυθμιζόμενο τμήμα, στις 15 φορές.

Η UBS βλέπει για το 2025 έσοδα €667 εκατ., EBITDA €407 εκατ., καθαρά κέρδη €205 εκατ. και EPS €0,66, με καθαρό χρέος €646 εκατ. Η μερισματική πολιτική παραμένει γενναιόδωρη, με εκτιμώμενο DPS €0,66 για το 2025 (καθαρή απόδοση περίπου 6,5%). Για το 2026 προβλέπεται ήπια ανάκαμψη EBITDA (€417 εκατ.) και σταθεροποίηση κερδών, καθώς το βραχυπρόθεσμο «φρενάρισμα» τιμολογίων/retail αντισταθμίζεται από υψηλότερες ροές κίνησης και το άνοιγμα του North-West Apron.

Οι κίνδυνοι για τον ΔΑΑ είναι η επιβράδυνση κίνησης (αν και το ρυθμιστικό πλαίσιο προσφέρει αντιστάθμιση μέσω μελλοντικών τιμολογίων), εκτέλεση αυξημένων capex (κίνδυνος καθυστερήσεων/υπερβάσεων), μακροοικονομικό περιβάλλον και συζήτηση για μέτρα υπερτουρισμού που μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεάσει ουσιαστικά τη ζήτηση.