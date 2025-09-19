United Group: Θα πληρώσει το μπόνους των 250 εκατ. ευρώ στον Dragan Solak

H United Group και ο Solak κατέληξαν σε συμφωνία για την καταβολή του ποσού.

Να πληρώσει τελικά το μπόνους των 250 εκατ. ευρώ που διεκδικούσε ο ιδρυτής της United Group έπειτα από την απόλυσή του, συμφώνησε η εταιρεία.

Ο Dragan Solak είχε καταθέσει αγωγή κατά της United Group, ισχυριζόμενος ότι ο ευρωπαϊκός όμιλος τηλεπικοινωνιών και media που έχει εξαγοραστεί από την BC Partners, αρνείται να του πληρώσει μπόνους συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ που του είχε υποσχεθεί, στο πλαίσιο πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η United Group και ο Solak κατέληξαν σε συμφωνία για την καταβολή του ποσού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση βρετανικού δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη με τη συναίνεση όλων των πλευρών, η εταιρεία που ελέγχεται από την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων όφειλε να καταβάλει το ποσό στον Solak. Ο δικαστής του Λονδίνου στο υπογεγραμμένο έγγραφο ανέφερε: «Η διαδικασία αναστέλλεται, εκτός για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας συναίνεσης απόφασης».

Η συμφωνία θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια κίνηση για να πέσουν οι τόνοι στη διαμάχη ανάμεσα στον Solak και την BC Partners, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Solak έχει καταθέσει αγωγή στην Ολλανδία κατά της άδικης, όπως την χαρακτηρίζει, απόλυσής του, με τη σχετική ακρόαση να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο.

«Αυτό αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωτική και οριστική νίκη για τον πελάτη μας σε σχέση με την καθυστερημένη πληρωμή», δήλωσε ο Simon Walsh, δικηγόρος που εκπροσωπεί την εταιρεία του Solak στην αγωγή του Λονδίνου.

Ο Solak, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Southampton FC, ίδρυσε την εταιρεία στην πατρίδα του στη Σερβία το 2000 και, με τη βοήθεια ιδιωτικών κεφαλαίων, τη μετέτρεψε σε έναν όμιλο με μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τις περισσότερες άλλες βαλκανικές χώρες. Ήταν πρόεδρος του συμβουλίου της εταιρείας και απολύθηκε τον Ιούνιο.

«Η σημερινή αποκάλυψη του Bloomberg επιβεβαιώνει την πλήρη δικαίωση του ιδρυτή της United Group, Dragan Solak, στη δικαστική του διαμάχη με την BC Partners. Παρά την αρχική άρνησή της να τηρήσει μια νομικά κατοχυρωμένη υποχρέωση, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αξίωση αυτή ως πρόσχημα για την απομάκρυνση του Solak και της Victoriya Boklag τον Ιούνιο, η BC Partners υποχρεώθηκε τελικά να πληρώσει το σύνολο του Special Bonus ύψους 250 εκατ. ευρώ, μαζί με τόκους από τον Απρίλιο και όλα τα νομικά έξοδα», αναφέρουν πηγές του περιβάλλοντος του ιδρυτή.

Όπως σημείωσε ο νομικός εκπρόσωπος της πλευράς Solak, αυτό αποτελεί μια «πλήρη και οριστική νίκη» για τον Solak και επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρισμοί της BC Partners περί αβάσιμων απαιτήσεων ήταν ψευδείς. Δύο μόλις μήνες μετά την αλλαγή ηγεσίας που επέβαλε ο Νίκος Σταθόπουλος, η νέα διοίκηση της United Group βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σκάνδαλα και εσωτερική αμφισβήτηση, με ολοένα και περισσότερες φωνές να ζητούν την απομάκρυνση του νέου CEO Stan Miller, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.