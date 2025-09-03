JP Morgan: Η Metlen στον δείκτη FTSE 100 - Καταλαμβάνει την 67η θέση στην κατάταξη κεφαλαιοποίησης

Θεωρείται ένδειξη της ταχείας ανόδου της στην αγορά ενέργειας και μετάλλων.

Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται στους βρετανικούς δείκτες FTSE, μετά την τριμηνιαία αναθεώρηση που θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, η Metlen Energy & Metals αναμένεται να εισαχθεί σήμερα στον δείκτη FTSE 100, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 67η θέση στην κατάταξη κεφαλαιοποίησης.

Η αναβάθμιση της Metlen, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο, θεωρείται ένδειξη της ταχείας ανόδου της στην αγορά ενέργειας και μετάλλων.

Στον ίδιο δείκτη εντάσσεται και ο όμιλος Burberry, που αναβαθμίζεται από τον FTSE 250. Στον αντίποδα, η Taylor Wimpey μεταφέρεται στον FTSE 250, ενώ αναμένεται και μία ακόμη διαγραφή εταιρείας, το όνομα της οποίας παραμένει προς το παρόν εμπιστευτικό.

Ο FTSE 250 θα δεχθεί αρκετές νέες εισαγωγές, όπως τις Oakley Capital Investments, Biopharma Credit, Partners Group Private Equity, Johnson Service Group και Oxford Biomedica, μαζί με την επιστροφή της Taylor Wimpey. Παράλληλα, εκτός δείκτη τίθενται εταιρείες όπως οι ASOS, Polar Capital Global Financials Trust, Crest Nicholson, NextEnergy Solar Fund, Auction Technology Group και Bloomsbury Publishing.

Οι αλλαγές αντανακλούν τόσο τη δυναμική των νέων εισαγωγών όσο και τις πιέσεις που δέχονται εισηγμένες με χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στη βρετανική αγορά.