Αύξηση 11,6% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το Β΄ τρίμηνο 2025.

Ειδικότερα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 35.150, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 31.489 και μείωση 4,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.909.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 60, παρουσιάζοντας αύξηση 30,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 46.

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων

1.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη μεταβολή στο πλήθος των Εγγραφών Νέων Επιχειρήσεων

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το β΄ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (60,2%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (37,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (23,1%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (10,2%).

1.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, β΄ τρίμηνο 2025

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα : «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.334 εγγραφές σε σύνολο 8.544.

: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.334 εγγραφές σε σύνολο 8.544. Κεντρική Ελλάδα : «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 142 εγγραφές σε σύνολο 8.248.

: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 142 εγγραφές σε σύνολο 8.248. Αττική : «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 453 εγγραφές σε σύνολο 13.632.

: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 453 εγγραφές σε σύνολο 13.632. Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 075 εγγραφές σε σύνολο 4.726.

1.3. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, β΄ τρίμηνο 2025

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι: