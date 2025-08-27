Bloomberg: Η Metlen ετοιμάζεται να μπει στον FTSE 100 του Λονδίνου

Οι αλλαγές υπόκεινται σε μια τελική αναθεώρηση που θα βασιστεί στις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί την επόμενη ημέρα.

Στα πρόθυρα να κερδίσει μια θέση στον δείκτη αναφοράς των blue-chip του Ηνωμένου Βασιλείου, τον FTSE 100, βρίσκεται η Metlen Energy and Metals σύμφωνα με το Bloomberg, λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η ένταξη στον FTSE 100 θα μπορούσε να πυροδοτήσει αυξημένη ζήτηση για τη μετοχή από funds που παρακολουθούν τους δείκτες.

Η εταιρεία θα προστεθεί στον FTSE 100, πιθανότατα εις βάρος του μικρότερου μέλους του δείκτη, της κατασκευαστικής εταιρείας κατοικιών Taylor Wimpey, σύμφωνα με το αρχικό review της FTSE Russell.

Οι αλλαγές υπόκεινται σε μια τελική αναθεώρηση που θα βασιστεί στις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί την επόμενη ημέρα.

Η Metlen έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ, η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες που επωφελούνται από τους νέους κανόνες εισαγωγής που επιτρέπουν σε μετοχές που δεν είναι εκφρασμένες σε βρετανικές λίρες να συμπεριληφθούν στους δείκτες FTSE Russell.