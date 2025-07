Νέο Μega deal: Τα Praktiker περνούν από τη Fairfax στην Paval Holdings

Αποεπενδύει η Fairfax Financial Holding από την ελληνική αγορά DIY, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η αλυσίδα Praktiker πουλήθηκε στη ρουμανικών συμφερόντων Paval Holding. Η συμφωνία περιλαμβάνει και τα ιδιόκτητα ακίνητα της Praktiker.

Η Paval Holding που κυριαρχεί στο χώρο του DIY στη Ρουμανία μέσω της Dedeman, αποκτά προς 120-130 εκατ. την αλυσίδα Praktiker που διαθέτει 17 καταστήματα πανελλαδικά, e-commerce, call center και εξειδικευμένο τμήμα Praktiker Business, με 1.200 εργαζόμενους, παρέχοντας καθημερινά 60.000 προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

To mega deal φέρνει στην Ελλάδα το ρουμανικό γίγαντα στον χώρο του do- it – yourself καθώς ο στρατηγικός επενδυτής Paval Holding φέρνει μέσω της Praktiker τον κολοσσό Dedeman στην Ελλάδα.

Η Dedeman δραστηριοποιείται στην πώληση οικοδομικών υλικών και προϊόντων για τη διαμόρφωση κατοικιών και κήπων.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1992 στο Μπακάου της Ρουμανίας και δημιουργήθηκε και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τους επιχειρηματίες Ντράγκος και Αντριάν Παβάλ, μέσω της Pavăl Holding, είναι βασικός παίκτης στον τομέα της λιανικής πώλησης οικοδομικών υλικών και εσωτερικής διακόσμησης.

Η Dedeman ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην αγορά DIY (do-it-yourself) από το 2010, όταν ξεπέρασε την Praktiker ως προς τις πωλήσεις. Το 2012 διέθετε ήδη δίκτυο 30 καταστημάτων στη Ρουμανία, ενώ η Praktiker είχε απομείνει με μόλις 27 μονάδες.

Το 2024, η Dedeman διέθετε δίκτυο 63 καταστημάτων και συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης.

Η Pavăl Holding είναι το επενδυτικό «όχημα» των αδελφών Παβάλ και αποτελεί τον μεγαλύτερο εγχώριο επιχειρηματικό όμιλο της Ρουμανίας.

Πέραν της Dedeman, η Pavăl Holding διατηρεί συμμετοχή σε πολλές άλλες υψηλού προφίλ επενδύσεις στη Ρουμανία, σε τομείς όπως η ακίνητη περιουσία, το private equity, η γεωργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, η βιομηχανία και οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2023 που αναρτήθηκαν στα τέλη του 2024 στο ΓΕΜΗ, η Praktiker Hellas παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά 5,53%, από τα 177,6 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2022 στα 187,52 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ζημίες ωστόσο για την εταιρεία εταιρείας που ελέγχεται κατά 100% από την Colonnade Finance Sàrl του ομίλου Fairfax, με έδρα στο Λουξεμβούργο, διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, ακολουθώντας το επίσης ζημιογόνο 2022, όταν είχε εμφανίσει ζημίες 3,91 εκατομμυρίων ευρώ.