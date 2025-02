Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Επιταχύνει τις Venture Capital επενδύσεις

Με νέες Venture Capital επενδύσεις σε τομείς υψηλής δυναμικής κατά τη διάρκεια του 2024, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του και επιταχύνει περαιτέρω τη στρατηγική καινοτομίας του. Σύμφωνα με τους στόχους του για την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ο Όμιλος προχώρησε σε επένδυση στη C2CA Technology, startup που ειδικεύεται στην ανακύκλωση και αναβάθμιση απορριμμάτων σκυροδέματος, την Concrete.ai και την Optimitive, εταιρείες που πρωτοστατούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου τσιμέντου και σκυροδέματος, και τη Fifth Wall, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που επικεντρώνεται στην τεχνολογία για τον κλάδο των ακινήτων.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, σχολίασε: «Οι πιο πρόσφατες επενδύσεις μας ενσαρκώνουν τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε ανατρεπτικές τεχνολογίες και νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν τον κλάδο μας. Μεσοπρόθεσμα, οι εν λόγω επενδύσεις θα ανέλθουν στα €40 εκ., ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά μας και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και υλικών στη λειτουργία μας, τα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Για το μέλλον, εξετάζουμε τις επιλογές μας για επέκταση των επενδυτικών δυνατοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών συνεργασιών με αντικείμενο ένα μεγαλύτερο fund που θα εστιάζει σε πιο ώριμες ευκαιρίες».

Δύο νέες επενδύσεις στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας

Οι επενδύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Optimive και την Concrete.ai προάγουν περαιτέρω το ήδη ισχυρό ιστορικό του Ομίλου στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς του και για την επιτάχυνση της επίτευξης των σχετικών με τη βιωσιμότητα στόχων του.

Με την επένδυση στην Optimive, επιχείρηση με έδρα την Ευρώπη, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ενισχύει την πρωτοποριακή του θέση στον χώρο της βελτιστοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, καταδεικνύοντας την ισχυρή πεποίθησή του ότι οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να μεταμορφώσουν τη βιομηχανία τσιμέντου και τη βαριά βιομηχανία ευρύτερα. Ο ΤΙΤΑΝ αξιοποιεί ήδη το OPTIBAT, τη λύση της Optimitive, στα περισσότερα εργοστάσιά του, βελτιώνοντας τη λειτουργική τους αποδοτικότητα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, περιορίζοντας τις εκπομπές CO₂ και βελτιστοποιώντας την παραγωγικότητα του εξοπλισμού και την ποιότητα των προϊόντων του. Ο Όμιλος έχει τη φιλοδοξία να κινητοποιήσει πόρους και τεχνογνωσία για να υποστηρίξει την Optimive να αναπτυχθεί και να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους.

Η Concrete.ai είναι μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Εκμάθησης για τον σχεδιασμό και την παραγωγή σκυροδέματος. Η λύση της στοχεύει στη βελτιστοποίηση συνθέσεων σκυροδέματος με τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών και να μειώνει σημαντικά τη χρήση υλικών, τις εκπομπές CO₂ και το κόστος, προωθώντας έτσι βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές. Αξιοποιώντας τη βιομηχανική τεχνογνωσία, το παγκόσμιο αποτύπωμα και την επιχειρησιακή κλίμακα του Τιτάνα, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές δυνατότητες αιχμής της Concrete.ai, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την αξιοποίηση ευκαιριών για από κοινού ανάπτυξη προϊόντων, πιλοτικά έργα και κοινές προσπάθειες εμπορευματοποίησης.

Επένδυση στη C2CA Technology

Η συνεργασία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με τη C2CA Technology στην Ευρώπη υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου στην προώθηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, καινοτόμων τεχνολογιών που προάγουν τη βιωσιμότητα στον κλάδο των δομικών υλικών και λύσεων. Η ολοκληρωμένη τεχνολογία ανακύκλωσης και αναβάθμισης σκυροδέματος της C2CA μετατρέπει τα απόβλητα της διαδικασίας κατεδάφισης σε υψηλής απόδοσης υποκατάστατα υλικά για βιώσιμο σκυρόδεμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μέσω αυτής της επένδυσης, ο Τιτάνας αποκτά πρόσβαση σε μια ακόμη τεχνολογία που θα υποστηρίξει τις προσπάθειές του να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα, να μειώσει τον ενσωματωμένο άνθρακα στις κτηριακές υποδομές και να παρουσιάσει στην αγορά πιο πράσινα, υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Επένδυση στη Fifth Wall

Η επένδυση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στη Fifth Wall, τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων στις ΗΠΑ, που επενδύει στο σημείο τομής των κλάδων των ακινήτων και της τεχνολογίας, υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για κλιμάκωση της αξιοποίησης της καινοτομίας με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Η Fifth Wall, με ισχυρό ιστορικό στην προώθηση πρωτοποριακών τεχνολογιών, υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξής (scale-ups) που έχουν στόχο την επίλυση κρίσιμων προκλήσεων, όπως η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η κυκλική οικονομία, οι τεχνολογίες έξυπνων κτηρίων και η βελτιστοποίηση των ακινήτων και των σχετικών με αυτά διαδικασιών. Με τη συμμετοχή του στo δίκτυο της Fifth Wall, που περιλαμβάνει περισσότερους από 110 στρατηγικούς εταίρους, ο Τιτάνας ενισχύει τον ρόλο του ως ηγέτη της μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.