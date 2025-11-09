Ξεκινά ο οδικός άξονας «Ιωάννινα – Κακαβιά»

Ο άξονας “ Ιωάννινα - Κακαβιά” αποτελεί οδικό τμήμα του Δυτικού Άξονα και είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα

Έτοιμα να φουλάρουν τις μηχανές είναι πλέον τα συνεργεία που θα κατασκευάσουν τον οδικό άξονα «Ιωάννινα - Κακαβιά», τον νέο οδικό άξονα στην Ήπειρο που θεωρείται ξεχωριστής κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, καθώς ουσιαστικά θα συνδέει την Ιόνια με την Εγνατία οδό, τη Δυτική Ελλάδα με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μετά τις απαιτούμενες προεργασίες για την επίλυση ζητημάτων που έχει κάθε έργο αυτής της συνθετότητας (εγκρίσεις οριστικών μελετών, προγράμματος ποιότητας έργου, πρόδρομες εργασίες, αποζημιώσεις ιδιοκτησιών κλπ) η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή του μήκους 70 χλμ., οδικού άξονα ξεκίνησε. Ο μηχανισμός του Ομίλου ΑΒΑΞ που είναι ο ανάδοχος του έργου έχει πάρει θέση στη γραμμή εκκίνησης.

Ο άξονας “ Ιωάννινα - Κακαβιά” αποτελεί οδικό τμήμα του Δυτικού Άξονα και είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων.

Ο νέος αυτός άξονας εκτιμάται ότι θα βελτιώσει καθοριστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη των Ιωαννίνων, εκτρέποντας υπερτοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, ενώ η σύνδεση με τη Βιομηχανική Περιοχή θα επιτρέψει τη διοχέτευση της βαριάς κυκλοφορίας στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.

Ο άξονας θα αποτελείται από δύο τμήματα:

1) το τμήμα Γιάννενα - Καλπάκι που θα έχει συνολικό μήκος 46,4 χλμ. νέας χάραξης με έξι ανισόπεδους κόμβους (Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαένας, Ζίτσας και Καρυών)

2) από το τμήμα Καλπάκι - Κακαβιά, το οποίο μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς θα έχει συνολικό μήκος 23,1 χλμ., με αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού.

Ο νέος άξονας θα εξασφαλίσει στην περιοχή της Κόνιτσας πρόσβαση στην Ιόνια Οδό και κατ’ επέκταση στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς. Στα σημαντικά οφέλη του οδικού άξονα «Ιωάννινα - Καλπάκι - Κακαβιά» περιλαμβάνονται επίσης η εξυπηρέτηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, καθώς και του κύριου όγκου της κυκλοφορίας μεταξύ Αλβανίας - Ελλάδας, αφού η συνέχεια της οδού μετά την Κακαβιά εξυπηρετεί τις παραλιακές περιοχές της Αλβανίας και τα Τίρανα, από τις οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός χρηστών της οδού και μέσω της Ιόνιας Οδού στη σύνθεσή τους με τη Δυτική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με έμπειρους τεχνικούς, ο μηχανισμός της ΑΒΑΞ έχει να αντιμετωπίσει ένα σύνθετο έργο, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο ορεινό ανάγλυφο. Ο οδικός άξονας “ Ιωάννινα - Κακαβιά” θεωρείται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας.

Παράλληλα, το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 380 εκατ. ευρώ, θα είναι έτοιμο σε περίπου 4,5 χρόνια και έχει σχεδιασθεί με ταχύτητα μελέτης τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και με διατομή που περιλαμβάνει δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50m. και 3,75m η κάθε μία και μία (1) λωρίδα έκτακτης ανάγκης πλάτους 2,30m ανά κατεύθυνση.