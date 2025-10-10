Νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στη ζώνη Σένγκεν από την Κυριακή – Πώς θα λειτουργεί

Από την ερχόμενη Κυριακή τίθεται σε ισχύ για την Ελλάδα και τα κράτη του χώρου Σένγκεν το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (Entry-Exit System), που αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων με την ηλεκτρονική καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2026.

Το ΣΕΕ ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή έως 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών σε χώρες της ζώνης Σένγκεν (δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πλην Ιρλανδίας και Κύπρου, καθώς και Ελβετία, Λίχτενσταϊν, Ισλανδία και Νορβηγία) και αντικαθιστά την παραδοσιακή διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου γι’ αυτούς τους ταξιδιώτες στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν.

Το ΣΕΕ θα καταχωρεί, επίσης, τα στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η είσοδος για βραχεία παραμονή έχει απαγορευτεί.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Οποιος φτάνει στον χώρο Σένγκεν για πρώτη φορά, θα πρέπει να παράσχει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα (διαβατήριο), καθώς και τα βιομετρικά του δεδομένα (σάρωση προσώπου και δακτυλικά του αποτυπώματα) στον εκάστοτε υπάλληλο ελέγχου.

Εκείνος με τη σειρά του, αφού ελέγξει τα στοιχεία, θα υποβάλει στον ταξιδιώτη ερωτήσεις και θα καταγράψει ψηφιακά την είσοδό του στο ΣΕΕ.

Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία των ταξιδιωτών θα ελέγχονται στη βάση δεδομένων για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες ως προς τα χρονικά όρια παραμονής και να καταχωριστεί η αναχώρηση.

Τα επόμενα ταξίδια θα απαιτούν μόνο βιομετρική επαλήθευση προσώπου. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα εγγράφονται στο σύστημα με φωτογράφηση. Οι ταξιδιώτες δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν για το ΣΕΕ.

Πού θα λειτουργεί;

Το ΣΕΕ θα λειτουργεί στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, αλλά και στα σύνορα των κρατών μελών που -κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος- δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, αλλά έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν και έλαβαν παθητική πρόσβαση στο VIS και πλήρη πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

Αντί για χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίου, θα δημιουργηθεί το ψηφιακό αρχείο εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών που θα αντικαταστήσει τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίου έχει στόχο:

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στα σύνορα

την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης

την ευκολότερη ανίχνευση ταξιδιωτών που έχουν υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής τους

Οι εξαιρέσεις

Το ΣΕΕ δεν εφαρμόζεται σε: