Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου
Ποιοι θα πάνε ταμείο
Κατά την περίοδο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.
- Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας κατά 6,2% τον Αύγουστο - Γυναίκες το 69,2% των ανέργων
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων
ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στην πληροφορική – Ποιους αφορά
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΔΥΠΑ: Ημέρες καριέρας από την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη – Πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας
Συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις
ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα για το 2025
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 € έως 1.375,50 €.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 12 Σεπτεμβρίου
Ποιοί πάνε ταμείο
Έως 22 Σεπτεμβρίου οι μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών – Τι αλλάζει φέτος
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς έως τις 22 Σεπτεμβρίου.
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Ανοίγει, εκ νέου, από σήμερα και για τρεις ημέρες η πλατφόρμα υποβολής
Μεκωδικούς taxisnet η είσοδος στην πλατφόρμα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου και τριών ακόμα προσώπων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Porsche, Ferrari και άλλα 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα…
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Οι βασικές διεκδικήσεις
Μέσω του gov.gr μπορούν να συνυπογράφουν έγγραφα νομικά πρόσωπα και πολίτες
Η νέα υπηρεσία έχει ως στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία
Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την κοινωνική αντιπαροχή – 12 ερωτοαπαντήσεις
O νόμος φέρνει σημαντικές αλλαγές
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο
Από 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο
ΟΟΣΑ: Σχεδόν οι μισοί νέοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Αποδίδουν οι σπουδές
Οι προκλήσεις και οι ανισότητες που παραμένουν
ΓΣEE: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου για μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες
Συλλογικές συμβάσεις για όλους
Στη "φάκα" της ΑΑΔΕ γνωστός trapper - Αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής
Στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα.
19/09/2025 17:02
ΤτΕ: «Κατεβάζει τον πήχη» για την ανάπτυξη - Στο 1,9% αναθεώρησε την άνοδο του ΑΕΠ για το 2026
19/09/2025 16:56
Real Consulting: Στο 50,849% το ποσοστό του Νίκου Βαρδινογιάννη
19/09/2025 16:16