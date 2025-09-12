Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου
Κατά την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.
- Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
