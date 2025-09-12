Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου

Κατά την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.

θα καταβληθούν ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση. Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: