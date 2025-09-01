Ενιαία η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα – Πώς θα εκδίδεται

H διαδικασία για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας έχει γίνει ευκολότερη για τους φορολογουμένους

Στα τέλη του έτους αναμένεται να ενοποιηθούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Το νέο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας έρχεται να αντικαταστήσει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα διευκολύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους, το οποίο θα εκδίδεται μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα δημιουργήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Tο πιστοποιητικό (που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο) θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση, ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Οι πολίτες θα υποβάλλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα και θα γίνεται αυτομάτως έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν, και στη συνέχεια εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Απλώς η διαδικασία θα είναι μία, γλιτώνοντας σημαντικό χρόνο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Πώς θα εκδίδεται η ενημερότητα:

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.

2. Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προς το παρόν πάντως η διαδικασία για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας έχει γίνει ευκολότερη για τους φορολογουμένους, ακόμη και γι’ αυτούς με αρρύθμιστες οφειλές, όταν θέλουν για παράδειγμα να μεταβιβάσουν ακίνητα ή να εισπράξουν χρηματα.