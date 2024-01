Eurostat: Οι Αυστριακοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Οι κάτοικοι της Αυστρίας παρουσιάζονται ως οι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους ανάμεσα στους πολίτες των χωρών της ΕΕ, ενώ στον αντίποδα, με τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, εμφανίζονται οι Βούλγαροι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες Δευτέρα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat και αντιστοιχούν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2022.

??Average life satisfaction in the EU rated 7.1 out of 10 in 2022.



Highest:

??Austria (7.9)

??Finland, ??Poland and ??Romania (each 7.7)



Lowest:

??Bulgaria (5.6)

??Germany (6.5)



