Δίχως… ταβάνι οι αυξήσεις στα ενοίκια φοιτητικής στέγης - Οι τιμές ανά περιοχή

Κατά 6,6% αυξήθηκε σε σύγκριση με πέρυσι η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα το δίμηνο ισχυρής ζήτησης Ιουλίου-Αυγούστου, με ορισμένες δημοφιλείς περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία να εμφανίζουν διψήφια άνοδο και μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις να καταγράφουν πτώση.

Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, στην Αττική οι περισσότερες φοιτητικές περιοχές κατέγραψαν αυξήσεις, με τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης να εντοπίζονται σε Κολωνάκι–Λυκαβηττό και Μετς–Καλλιμάρμαρο, ενώ οι χαμηλότερες καταγράφονται στη Νίκαια και στην περιοχή Πατησίων–Αχαρνών. Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Αττική σημειώνονται στις περιοχές: Γκάζι-Μεταξουργείο-Κεραμεικός, Αιγάλεω, Μετς-Καλλιμάρμαρο και Πατησίων-Αχαρνών.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες, το Spitogatos Insights ανέλυσε τις τιμές αναζήτησης χρηστών για φοιτητικά σπίτια προς ενοικίαση και παρουσιάζει την μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι για φοιτητική κατοικία κοντά στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, αναζητούν φοιτητικό σπίτι γύρω στα 550 στου Ζωγράφου, στα Ιλίσια αναζητούν σπίτι στα 500€ και στην περιοχή Γουδή στα 630€. Η μέση τιμή αναζήτησης σε περιοχές κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην περιοχή Εξάρχεια-Νεάπολη ανέρχεται στα 500€, στην Κυψέλη στα 470€, ενώ στην περιοχή Γκύζη-Πεδίον του Άρεως στα 450€.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σταυρούπολη και στην περιοχή Τριανδρία–Δόξα–Κρυονέρι όπου η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας διαμορφώθηκε στα 10,0 €/τ.μ. η οποία είναι αυξημένη κατά 13,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Οι πιο οικονομικές επιλογές φοιτητικής στέγης εξακολουθούν να εντοπίζονται στη Σταυρούπολη και στον Εύοσμο, με τη Σταυρούπολη ωστόσο να παρουσιάζει αύξηση 18,3% σε σχέση με την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2024. Αντίθετα, οι πιο ακριβές επιλογές συναντώνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια, όπου οι ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά της ζήτησης, ενδιαφερόμενοι γονείς και φοιτητές αναζητούν φοιτητική κατοικία προς ενοικίαση από 350€. μέχρι 400€. σε περιοχές όπως η Σταυρούπολη που σημειώνει και τις πιο χαμηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας, η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια αλλά και η Άνω Πόλη όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε περιοχές όπως η Τούμπα και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία ανέρχεται στα 440€ και 450€ αντίστοιχα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γονείς και φοιτητές αναζητούν φοιτητική κατοικία γύρω στα 410€.

Φοιτητική στέγη στην περιφέρεια

Αυξήσεις σημειώνουν ως επί το πλείστον και οι περισσότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, με εξαίρεση περιοχές όπως τα Τρίκαλα (-4,1%), η Χαλκίδα (-8,0%) και το Αίγιο (-3,8%).

Οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (κάτω των 7,0 €/τ.μ.) σημειώνονται και πάλι σε Δράμα, Αίγιο, Κοζάνη, Λαμία, Αγρίνιο, Σάμο, Καστοριά και Κατερίνη. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (άνω των 9,0 €/τ.μ.) εντοπίζονται σε Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και Καλαμάτα. Οι πιο υψηλές ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών εντοπίζονται και πάλι σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως το Ηράκλειο Κρήτης, τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και το Ρέθυμνο.

Όσον αφορά τη ζήτηση, η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας στον Βόλο ανέρχεται στα 350 €, στην Πάτρα στα 360 €, στην Αλεξανδρούπολη στα 370 €, ενώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικού σπιτιού ανέρχεται στα 375 € και 400 € αντίστοιχα.