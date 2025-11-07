Ψάλτης (Alpha Bank): Αύξηση του payout από το 2026 - Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με την UniCredit

Η τράπεζα λάβει επίσης πρόβλεψη για διανομές 352 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής για φέτος, ξεπερνώντας ήδη τα ποσά που διένειμε από τα κέρδη χρήσης 2024

Η ενίσχυση της συνεργασίας με την UniCredit και η απόκτηση της AstroBank στην Κύπρο, ήταν τα σημεία στα οποία εστίασε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, παρουσιάζοντας πριν από λίγο τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου –που έκλεισε με ιστορικά υψηλά κέρδη 704 εκατ. ευρώ- στους διεθνείς αναλυτές.

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα αυτό προβλέπει ένα payout τουλάχιστον 50% για το 2025. Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει σε αύξηση της διανομής προς τους μετόχους για την περίοδο 2025-2027, ενώ το επιπλέον κεφάλαιο προτίθεται να το διαθέσει για έξτρα μερίσματα και επαναγορές καθώς και για εξαγορές.

Επισημαίνεται πως σε ό,τι αφορά τις εξαγορές έχουν υιοθετηθεί αυστηρά κριτήρια. Δεν θα επηρεάζουν την πολιτική διανομών και θα εξασφαλίζουν απόδοση επένδυσης άνω του 15% ενώ θα λειτουργούν ενισχυτικά στα κέρδη ανά μετοχή.

Η τράπεζα προγραμματίζει Investor Day για το δεύτερο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Σε αυτήν θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων.

Alpha Bank: Ιστορικό υψηλό στα κέρδη και ισχυρή απόδοση κεφαλαίων

Ο επικεφαλής της Alpha αναφέρθηκε στην αύξηση του ποσοστού της UniCredit στο 29,5%, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία με τον ιταλικό τραπεζικό κολοσσό ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες. Και πρόβλεψε ότι τα συνολικά έσοδα του 2026 θα είναι όπως τα περιμένει η αγορά, όχι μόνο από τους τόκους αλλά και από την άνοδο των προμηθειών που αυξάνονται λόγω της συνεργασίας.

Μάλιστα όπως είπε η συνεργασία «τρέχει» σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι οι πωλήσεις των επενδυτικών προϊόντων Onemarkets –σχεδόν 900 εκατ. ευρώ-, η έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 300 εκατ. ευρώ, η συμμετοχή της ελληνικής τράπεζας με 475 εκατ. ευρώ σε διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις της Unicredit, καθώς και διμερείς συναλλαγές συναλλάγματος ύψους 650 εκατ. από την αρχή του έτους. Επίσης 5.000 εταιρικοί πελάτες της Alpha έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις 13 χώρες που δραστηριοποιείται η UniCredit και παράλληλα προχωρά η ενσωμάτωση στον τομέα Capital Markets & Advisory με ανάπτυξη νέων επενδυτικών έργων.

Αναφορικά με την Κύπρο ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως ολοκληρώθηκε η εξαγορά της AstroBank από την Alpha Bank Κύπρου και δημιουργήθηκε η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί με ενεργητικό πάνω από 6,6 δισ. ευρώ, χορηγήσεις άνω των 2 δισ. ευρώ και καταθέσεις πάνω από 5,6 δισ. ευρώ.

Μάλιστα όπως σημείωσε ο κ. Ψάλτης η εξαγορά της AstroBank αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και ότι μέσω της συνεργασίας με την UniCredit, η τράπεζα λειτουργεί ως γέφυρα με την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η τράπεζα εμφανίζει κέρδη ανά μετοχή 0,27 ευρώ που αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 13,9%.

Επίσης τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, φτάνοντας τα 402 εκατ. στο 3ο τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι έχει ξεπεραστεί το χαμηλότερο σημείο των εσόδων από τόκους (NII) και ότι η δομή του ισολογισμού μάς τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση για μελλοντική ανάπτυξη, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Τα έσοδα από προμήθειες ύψους 349 εκατ. ευρώ είναι αυξημένα 14% ετησίως , ενώ τα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων έχουν διπλασιαστεί από το 2022.

Η τράπεζα πέτυχε 2,2 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στο 9μηνο, με τις επιχειρήσεις να οδηγούν την ανάπτυξη.

Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με τον δείκτη CET1 στο 15,7%.