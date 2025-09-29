Ελένη Βρεττού: H CrediaBank σε συνεχή ανάπτυξη - Νέο business plan και ενίσχυση του mαnagement

Nέα συνθετική τιτλοποίηση το α΄ τρίμηνο του έτους - Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές

Σε μία νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξη εισέρχεται η CrediaBank όπως τόνισε μιλώντας σε αναλυτές τη Δευτέρα το πρωί, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2025, η CEO της Ελένη Βρεττού.

«Το 2025 αποτελεί τη χρονιά εκκίνησης της νέας Τράπεζας, την πρώτη χρονιά μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την οριστική εξυγίανσή της» σημείωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank.

Η Τράπεζα όπως είπε «αποτελεί πλέον ένα νέο τραπεζικό οργανισμό, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και με καθαρή ταυτότητα ρόλου και αποστολή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η νέα εκκίνηση της Τράπεζας σηματοδοτήθηκε με τη νέα επωνυμία CrediaBank. Ένα όνομα που εκφράζει την αξιοπιστία και την σχέση εμπιστοσύνης που θέλει να αντιπροσωπεύει με τους πελάτες της».

Αυτήν την περίοδο η διοίκηση της τράπεζας σχεδιάζει το νέο επιχειρησιακό πλάνο και τους επικαιροποιημένους μεσοπρόθεσμους στόχους του 5ου τραπεζικού πόλου, που θα παρουσιαστούν πριν το τέλος της εφετινής χρονιάς,

Όπως είπε, τους επόμενους μήνες η διοίκησή της θα τρέξει παράλληλα τόσο τα τελευταία βήματα για τον πλήρη μετασχηματισμό του πιστωτικού ιδρύματος εγχωρίως, σε συνέχεια της λειτουργικής συγχώνευσης Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας, όσο και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας, μέχρι το τέλος του 2026.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος η κυρία Βρεττού προανήγγειλε διοικητικές αλλαγές και ενίσχυση του management με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση της νέας θυγατρικής στον όμιλο και την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ελληνική αγορά.

Η εξαγορά του 70,03% των μετοχών της HSBC Bank Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά θα επιταχύνει, σύμφωνα με την διοίκηση την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank, μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της, επιτρέποντάς της να επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος.

Αναφερόμενη στις δραστηριότητες στην Ελλάδα, η CEO της Credia Bank υπογράμμισε τις υψηλές πτήσεις στις νέες χρηματοδοτήσεις, με τις εκταμιεύσεις να φτάνουν στα 1,6 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2025.

Σε αυτήν την περίοδο η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 542 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής παραγωγής δανείων στην εγχώρια αγορά.

Για το σύνολο της χρονιάς, η Credia Bank στοχεύει σε καθαρή πιστωτική επέκταση άνω του 1 δισ. ευρώ, που θα αποτελέσει νέο ιστορικό υψηλό.

Η κυρία Βρεττού σημείωσε πάντως ότι η στρατηγική που εφαρμόζεται δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αλλά θέτει στο επίκεντρο και τη διαφοροποίηση των εσόδων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη μη τοκοφόρων εργασιών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, καθοριστικό ρόλο, κατά την ίδια, θα παίξει ο εν εξελίξει ψηφιακός μετασχηματισμός, που αφορά τόσο τις υπηρεσίες προς τον πελάτη όσο και τα εσωτερικά συστήματα, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τη μείωση κόστους.

Παράλληλα, προχωρά η αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων, το οποίο αριθμεί πλέον 65 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Από την άλλη, ο αριθμός των εργαζομένων διαμορφώθηκε στους 1.258, μειωμένος κατά 14% σε σχέση με τα τέλη του 2024, σε συνέχεια προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Μέσα από αυτές τις κινήσεις αναδιάρθρωσης έχει ήδη κλειδώσει εξοικονόμηση κόστους 14 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, η κυρία Βρεττού τόνισε ότι ο CET1 βρίσκεται προσωρινά στο χαμηλό του 10,4% (floor levels), καθώς η τράπεζα επέλεξε να αναλάβει εμπροσθοβαρώς τα κόστη που σχετίζονται με την αναδιάρθρωσή της.

Οι Κεφαλαιακοί Δείκτες του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώνονται ως εξής:

– 10,4% για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1).

– 13,1% για τον δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER 1) και

– 17,3% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TCR.

Σύμφωνα με την διοίκηση στόχος είναι ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) να διαμορφωθεί στα τέλη του 2025 στο 11%. Η Τράπεζα προγραμματίζει επίσης την υλοποίηση νέας συνθετικής τιτλοποίησης (Perseus 2) αξιοποιώντας και το δανειακό χαρτοφυλάκιο της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2025.