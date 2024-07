ΣΕΠΕ: Η διείσδυση του AI στην Ελλάδα υστερεί κατά 50% έναντι της Ευρώπης

Σημαντική υστέρηση έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου καταγράφουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative artificial intelligence -Gen AI). Η διείσδυση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και του ίδιου του ψηφιακού μετασχηματισμού ο οποίος αποτελεί σε μεγάλο βαθμό προϋπόθεσή της, εξακολουθεί να υστερεί κατά περίπου 50% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Εντούτοις, το ποσοστό των εταιρειών που εξετάζουν την υιοθέτηση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης διπλασιάστηκε από το 2021 μέχρι το 2023. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η μελέτη “State of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value” της QuantumBlack, AI by McKinsey.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ελληνικές επιχειρήσεις πλήττονται σήμερα από το «ΑΙ brain drain». Σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις υψηλών επιδόσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές φαίνεται ότι λειτουργούν σε ένα λιγότερο φιλικό περιβάλλον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Πρακτικά, στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη σχετικών τεχνικών υποδομών (με την Ελλάδα να έρχεται 58η από 62 χώρες στην σχετική έρευνα της Tortoise Global AI index) και έλλειψη πλαισίου διακυβέρνησης, οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου (51η από 62 χώρες).

Brain drain στο ΑΙ

Στο μεταξύ, οι ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται επίσης να βρουν ανθρώπινο δυναμικό με την κατάλληλη κατάρτιση. Και αυτό παρότι σε χώρους επαγγελματικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, η διείσδυση των δεξιοτήτων Ελλήνων επαγγελματιών σε Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων παρουσιάζεται υψηλότατη.

«Σε δεύτερη ανάγνωση αυτό δεν αποτελεί παράδοξο, καθώς η Ελλάδα είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους (ποσοστιαία) εξαγωγείς ταλέντου στο συγκεκριμένο τομέα, πράγμα που υποδηλώνει πως το ΑΙ brain drain αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» αναφέρει η σχετική μελέτη.

Τι απασχολεί τις επιχειρήσεις

Η μελέτη είναι αποκαλυπτική σχετικά με τις ανησυχίες των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, για τα ρίσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κάποιοι από τους κινδύνους που απασχολούν τις επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι η ασφαλής διαχείριση δεδομένων, η παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικότητας, η ασφάλεια και η ηθική χρήση, αλλά και η ανακριβής ή αναληθής παραγωγή περιεχομένου.

Το τελευταίο αυτό ζήτημα θεωρείται το πιο φλέγον με το 23% συνολικά των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι τους επηρέασε αρνητικά. Εντούτοις, μόνο το 1/3 κρίνει πως η επίγνωση των κινδύνων αυτών αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για το ανθρώπινο δυναμικό που είναι τεχνικά υπεύθυνο για την δημιουργία και συντήρηση τέτοιων συστημάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το ενδεχόμενο μαζικής αντικατάστασης ανθρώπινου δυναμικού από την αυτοματοποίηση που επιτρέπουν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε σχετική μελέτη, η McKinsey ανέδειξε πως η χρονική στιγμή στην οποία αναμένουμε η αυτοματοποίηση να φτάσει το 50% του συνολικού χρόνου εργασίας πιθανόν να έχει μετατεθεί δέκα χρόνια νωρίτερα λόγω της άφιξης της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (gen AI), από το ~2055 στο 2045.

Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχο ως προς αυτό το ενδεχόμενο, δηλώνοντας σε ποσοστό ~24% πως φοβάται για την ανεργία που δύναται να προκαλέσει η άφιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζει όμως ταυτόχρονα και ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.