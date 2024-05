Η διαφήμιση του νέου iPad προκάλεσε αντιδράσεις λόγω του ΑΙ

Μια διαφήμιση για το νέο iPad Pro προκάλεσε σάλο την Τετάρτη, καθώς έδειξε μια υδραυλική πρέσα βιομηχανικού μεγέθους να συνθλίβει ένα πικάπ και μια τρομπέτα, αντικείμενα που συνδέονται με την ανθρώπινη δημιουργικότητα, να τα μετατρέπει σε ένα κομψό tablet.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν αμέσως τη διαφήμιση, η οποία δημοσιεύτηκε στο X (πρώην twitter) από τον CEO της Apple, Tim Cook, ως οδυνηρά άστοχη σε μια εποχή που η δημιουργική κοινότητα ανησυχεί για το μέλλον της με την εμφάνιση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

«Η καταστροφή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ευγενική προσφορά της Silicon Valley», έγραψε ο ηθοποιός Hugh Grant στο X.

Με φόντο το τραγούδι “All I ever need is you” των Sonny και Cher, η διαφήμιση ενός λεπτού με τίτλο “Crush” βλέπει το σωρό των δημιουργικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου ενός πιάνου και κουτιών μπογιάς, να εκρήγνυνται υπό την πίεση του τύπου της Apple.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η αναίτια καταστροφή όλων των καλών και όμορφων πραγμάτων σε αυτόν τον κόσμο ήταν πραγματικά αυτό που θέλατε να δείξετε», έγραψε ο χρήστης του X Judd Baroff.

Η διαφήμιση συνδέεται με viral βίντεο βιομηχανικών πιεστηρίων και άλλων μηχανημάτων που παρακολουθούν εκατομμύρια χρήστες του TikTok. Πολλοί κριτικοί επεσήμαναν την εμβληματική διαφήμιση του 1984 που ξεκίνησε τον πρώτο υπολογιστή Mac και απεικόνιζε την Apple ως έναν επαναστάτη που ρίχνει σφυρί ενάντια σε έναν μονόλιθο μεγάλο αδελφό. «Πριν από 40 χρόνια, η Apple κυκλοφόρησε το διαφημιστικό του 1984 ως μια τολμηρή δήλωση ενάντια σε ένα δυστοπικό μέλλον. Τώρα είστε αυτό το δυστοπικό μέλλον. Συγχαρητήρια», έγραψε ο χρήστης του X Yuval Kardov.

Η διαφήμιση αυτή έρχεται στο προσκήνιο την ώρα που ο δημιουργός του ChatGPT και του OpenAI, καθώς και άλλοι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετωπίζουν αγωγές από καλλιτέχνες και εκδότες που λένε ότι το υλικό τους χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς άδεια.