Στ. Παπασταύρου για Chevron: «Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία»

«Αναφορικά με τη Chevron δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, όπως είπε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal. Δηλαδή, καζάν καζάν γιοκ για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν είναι για μοίρασμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. «Προφανώς υπάρχουν σημεία κοινού ενδιαφέροντος με την Τουρκία, που με εποικοδομητικό τρόπο και όχι με απειλές μπορούμε να συζητάμε. Για παράδειγμα, τον τουρισμό»,είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ελλάδας, η στρατηγική θέση της, καθώς και οι υποδομές που διαθέτει είναι στοιχεία που συνηγορούν και ενισχύουν τον ρόλο της ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στρατηγικού ενεργειακού εταίρου των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, σε συνέχεια της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum. «Ο κ. Burgum, υπερυπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, επέλεξε ως πρώτη χώρα που επισκέπτεται την Ελλάδα. Άρα, νομίζω, αυτό στέλνει από μόνο του ένα μήνυμα. Έρχεται και ο υπουργός Ενέργειας και δεν έρχεται μόνος του. Θα έχουμε εδώ πάνω από 20 υπουργούς από διαφορετικές χώρες και 400 εκπροσώπους κυβερνήσεων και εταιρειών. Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας ενεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική».

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία, όταν ξεκινήσουν οι έρευνες και εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν κοιτάσματα προς εμπορική αξιοποίηση, θα οδηγήσει την πατρίδα μας στο να αλλάξει επίπεδο, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά. «Εάν οι έρευνες είναι επιτυχείς, δεν θα εισάγουμε πλέον φυσικό αέριο, θα έχουμε φθηνότερες τιμές ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν και την ανταγωνιστικότητά τους. Η χώρα μας θα αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό», υπογράμμισε. Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτή η επιτυχία αποτελεί το επιστέγασμα 15ετούς προσπάθειας, ωστόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την υλοποίησε, μεγαλώνοντας και ενισχύοντας την Ελλάδα, κάνοντας πράξη τον σχεδιασμό. Δίνοντας το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, σημείωσε ότι η συμφωνία θα κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα στον Νοέμβριο, ώστε μετά να πάει στη Βουλή προς επικύρωση και στις αρχές του 2026 να ξεκινήσουν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, οι οποίες θα χρειαστούν 2 με 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Τέλος, σχολιάζοντας τη σύμπραξη του Ομίλου ΑΝΤ1 με το Atlantic Council, την ισχυρότερη δεξαμενή σκέψης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία εγκαινιάστηκε στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχάρη τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι είναι μία συνεργασία που φέρνει κοντά την Ευρώπη με τις χώρες του Κόλπου. «Είναι μία πρωτοβουλία καθοριστική για τη σταθερότητα της περιοχής, για την οικονομική ανάπτυξη και για την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Οι χώρες του Κόλπου αυτήν τη στιγμή είναι ουσιαστικά ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, έχουν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο, είναι στον δρόμο από την Ινδία για την Ευρώπη και άρα η ενίσχυση της στενής συνεργασίας της Ευρώπης με τις χώρες του Κόλπου είναι πρωταρχικής σημασίας. Η χώρα μας είναι παραδοσιακά σημείο επαφής μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, σταυροδρόμι πολιτισμών και εμπορικών δρόμων. Νομίζω ότι θα προκύψουν πολύ θετικά αποτελέσματα από τη συνεργασία αυτή», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.