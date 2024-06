BC Partners: Aραβικός "εμφύλιος" STC vs Et& και τα σχέδια Σταθόπουλου

Το διερευνητικό ενδιαφέρον της Saudi Telecom Company για το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για το United Group- μητρική της NOVA- σε μία συγκυρία που η Emirates Telecommunications έχει προχωρήσει στον επόμενο γύρο επαφών καταδεικνύει αφ' ενός την πρόθεση του "αραβικού κεφαλαίου" να διευρύνει τις θέσεις του στα ευρωπαϊκά telecoms, αφ' ετέρου την αδυναμία "ευρωπαϊκών κεφαλαίων" να υπερασπισθούν έναν νευραλγικής σημασίας κλάδο.



To ότι η BC Partners, μετά από μία 5ετία επένδυσης στο United Group είναι σε διαδικασία απο-επένδυσης είναι γνωστό από την αρχή του 2024.



Περίοδος που ο όμιλος από τα 260 εκατ ebitda έφθασε το 1 δισ, σε εύλογο χρόνο επενδυτικής "ωρίμανσης" (δεδομένης της πολιτικής των funds να αγοράζουν-μεγεθύνουν-μεταπωλούν στα 5 έως 8έτη.



Οπως επίσης τα κύρια 2 σχέδια που είχε στο τραπέζι ο Νίκος Σταθόπουλος για την πώληση είτε on block είτε κατά τμήματα/εταιρείες ανά αγορά χώρας. Στο δεύτερο ενδεχόμενο η NOVA θα μπορούσε να πουληθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με την δραστηριότητα του United Group σε άλλη χώρα (Σερβία, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο). Με ebitda κοντά στα 300 εκατ (2023) η NOVA- δλδ αξία μεταπώλησης επί 5 φορές- δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί αγοραστής στην εγχώρια αγορά- εκτός και ήταν μεγέθους ενός ΟΤΕ, μίας ΔΕΗ.



Η διαδρομή του UG λίγο ως πολύ γνωστή, με την BCP να αποκτά τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο από το KKR, το 2019 που με τη μεγέθυνση του ένα fair value να υπολογίζεται στα 8 δισ, κεφάλαια που τα τελευταία 2-3ετία "ρίχνουν" στην αγορά, κατά κύριο λόγο "αραβικά συμφέροντα".



Ετσι στο αρχικό ενδιαφέρον της ΕΤ- σε εξέλιξη οι επαφές με συμβούλους και investment bankers- ήρθε να προστεθεί η εκδήλωση πρόθεσης ενδιαφέροντος της STC.



Ο Σαουδαραβικός όμιλος "χτίζει" ένα μικτό χαρτοφυλάκιο πύργων τηλεπικοινωνιών (κεραιών), περιουσιακών στοιχείων και ποσοστών μειοψηφίας σε μ.κ ευρωπαίκών ομίλων. Μόνο το 2023 απόκτησε από το UG "πύργους" στις αγορές Βουλγαρίας, Κροατίας, Σλοβενίας έναντι 1,42 δισ τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο έναντι 2,1 δισ εξασφάλισε το 9,9% της Telefonica. Στα 24 δισ η αποτίμηση του ισπανικού κολοσσού- από τους μεγαλύτερους του κλάδου παγκοσμίως- στα 4,36 ευρώ η μετοχή (TFE) με σημαντική άνοδο έκτοτε.



Η "σφήνα" της STC είχε ως αποτέλεσμα- μετά την δημοσίευση της πληροφορίας- να ενισχυθεί χρηματιστηριακά η τιμή της μετοχής, καταδεικνύοντας την αλληλένδετη επιχειρηματική/επενδυτική σχέση αλλά και την δυναμική μόχλευσης που διαμορφώνεται σε ανάλογες περιπτώσεις συμφωνιών μεγέθους δισ ευρώ.



Προφανές πως, για την BCP όσο περισσότεροι οι ενδιαφερόμενοι τόσο μεγαλύτερη (δυνητικά) η αξία/αποτίμηση μεταπώλησης, όπως επίσης για

funds κυρίως από ΗΠΑ που επενδύουν στις τηλεπικοινωνίες. Χαρακτηριστική η περίπτωση του αμερικανικού KKR που ενδιαφέρεται για το Ιταλικό δίκτυο, σύμφωνα με το Barron's η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε (30/5) την συμβατότητα της προσφοράς 22 δισ για το Italy Telecom Network.



Για την BCP οποιαδήποτε συμφωνία είναι στα "σκαριά" ή υπογράφεται στην Ευρώπη αποτελεί προστιθέμενη "πωλητική" αξία, στην προοπτική απο-επένδυσης από το UG είτε on block είτε τμηματικά-ανά χώρα ή δραστηριότητα- .