ΙΕΝΕ: Οι προκλήσεις στην ενέργεια που φέρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία για την Ελλάδα και τον κόσμο

Οι προκλήσεις, ανακατατάξεις και ανατροπές που φέρνει στο χώρο της ενέργειας ο πόλεμος στην Ουκρανία τέθηκαν στο επίκεντρο των ομιλιών του 5oυ Forum του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Γεωπολιτική» (5th Energy and Geopolitics Forum), που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του χώρου της ενέργειας, των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ υπήρξαν πάνω από 60 συμμετοχές από όλο το ενεργειακό – και όχι μόνο – φάσμα.

Τις εργασίες του Forum άνοιξε ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Κωστής Σταμπολής, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η τρέχουσα κρίση ανέδειξε την κρίσιμη παράμετρο της ενεργειακής ασφάλειας, την οποία «οι πολιτικές ηγεσίες των περισσότερων χωρών στην Δύση επέλεγαν πολύ διακριτικά και βολικά για αυτές να αποκρύπτουν συστηματικά από τους πολίτες, καθώς στόχος τελευταία αποτέλεσε η ανάδειξη μιας διαφορετικής ατζέντας».

Στην πρώτη συνεδρία με θέμα «Ευρώπη, Νέο Ενεργειακό Τοπίο: Πώς Επηρεάζονται Ενεργειακή Ασφάλεια, Κοινωνία, Οικονομία και Γεωπολιτική», ο τ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κ. Γιάννης Μανιάτης, τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση στην ΕΕ έγινε με βεβιασμένο τρόπο, ενώ σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία αναδύεται ένας πολυκεντρικός κόσμος. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Δρ. Θάνος Ντόκος, ανέλυσε τις προκλήσεις που συνεπάγονται για την Ελλάδα οι νέες διαιρέσεις που προκύπτουν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Με την σειρά του ο κ. Mιχάλης Θωμαδάκης, Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, ανέφερε ότι ο Διαχειριστής αξιολογεί αυτή την περίοδο τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά φυσικού αερίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου και τη στροφή της Ευρώπης προς το LNG, ούτως ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου και να αποτρέψει τον κίνδυνο επενδύσεων που μελλοντικά θα μπορούσαν να καταστούν ανενεργές.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίας με θέμα Σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής σε Ενέργεια και Γεωπολιτική: Συμπληρωματικότητα ή Εξάρτηση;», ο Πρέσβης ε.τ. κ. Μιχαήλ B. Χρηστίδης Co-Chair του Organizing Committee του Balkans & Black Sea Forum και c/o στο Geo Routes Institute NPO, ανέλυσε τις εξελίξεις που προηγήθηκαν της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία και τις ισορροπίες ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, ενώ ο Καθηγητής Γεωπολιτικής Κώστας Γρίβας, Διευθυντής του Τομέα Θεωρίας & Ανάλυσης Πολέμου στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αναφέρθηκε στη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου αντιπαράθεσης σε πλανητικό, πλέον, επίπεδο αλλά και τις επιπτώσεις για το εγγύτερο προς την Ελλάδα γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η τρίτη συνεδρία είχε ως θέμα το ερώτημα «Ο Κόσμος Μετά τον Πόλεμο στην Ουκρανία: Δύση vs. Υπόλοιπος Κόσμος;». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (ΙΔΙΣ) και Αναπληρωτής καθηγητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, υπογράμμισε τα ζητήματα και τις δυσχέρειες που προκύπτουν για τη διεθνή θέση της ΕΕ στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Στην Ανατολική Μεσόγειο και τις Γεωπολιτικές Προκλήσεις ήταν αφιερωμένη η τελευταία συνεδρία του 5oυ Forum του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Γεωπολιτική». Ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολάου, Αντιπροέδρος της Energean & Μέλος Δ.Σ. του ΙΕΝΕ, αναφέρθηκε στις νόμιμες αλλά και στις παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ η κα. Βασιλική Σταματοπούλου, Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, ανέλυσε τη στρατηγική της εταιρείας σε επίπεδο συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο.