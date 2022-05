Μελέτη για την ενεργειακή μετάβαση στη Ν.Α Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Atlantic Council, ένα από τα πλέον σημαντικά και προβεβλημένα think tanks με ισχυρή επιρροή στις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα ανακοινώσει μια εξαιρετικά επιδραστική έρευνα – μελέτη με τίτλο:

“Squaring the Energy Transition Circle in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean: How to leverage US-Greece cooperation to ensure energy security while accelerating green recovery?”

Η παρουσίαση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μάϊου, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, στην Washington σε υβριδική εκδήλωση, η οποία και θα προβληθεί μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου στο ακόλουθο link:

www.amcham.gr/events/event/report-energy-transition-green-recovery-and-cooperation-opportunities-for-greece-in-southeastern-europe-and-the-eastern-mediterranean/



Οι κεντρικοί άξονες της μελέτης εστιάζουν στα πλεονεκτήματα μια ευρύτερης συμμαχίας στην ενέργεια, ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την προοπτική μιας εκτεταμένης ενεργειακής συνεργασίας των κρατών της Μεσογείου, ενώ προδιαγράφει και τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο με εναλλακτικές μορφές ενέργειας.



Ειδικότερα, η μελέτη προτείνει τρόπους για την εμβάθυνση και ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο μίας ευρύτερης γεωπολιτικής θεώρησης η οποία αξιοποιεί τη γεωγραφία, τις σταθερές αξίες και τους πόρους της Ελλάδας – μεταξύ τους το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας - για να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία.

Παράλληλα, παρουσιάζει την πορεία μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, καθώς ο μεταγωγικός της ρόλος μεταξύ Ανατολής και Δύσης που έφερε ο αγωγός TAP επεκτείνεται εντός του έτους και στον άξονα Βορρά-Νότου με την ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών όπως o διασυνδετήριος αγωγός IGB, και την ανάπτυξη υποδομών όπως ο πλωτός σταθμός επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη.

Η ανακοίνωση της μελέτης συνδέεται με μια ιδιαιτέρως κρίσιμη παγκόσμια πολιτική και οικονομική συγκυρία, όπου οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας σηματοδοτούν μια νέα συνθήκη, η οποία επηρεάζει συνολικά την διεθνή γεωπολιτική σταθερότητα και προοπτική. Παράλληλα, πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή όπου διεξάγονται συναντήσεις στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στην Washington.



Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, τόσο με τη δημοσιοποίηση της εξαιρετικά σημαντικής μελέτης, όσο και με την παρουσία της στις ΗΠΑ, με ένα διευρυμένο πρόγραμμα επαφών με τo θεσμικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, συνιστά τον φορέα εκείνο που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω ισχυροποίηση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.



O Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsounis, ανέφερε σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης: “Θέλω να συγχαρώ την Κατερίνα Σώκου και την ομάδα του Atlantic Council για τη σύνταξη αυτού του εξαίρετου εγγράφου πολιτικής, με την πολύ σημαντική υποστήριξη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριο και των εταιρειών - μελών του από το χώρο της ενέργειας, καθώς και τους συνεργάτες μας, μέλη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ελλάδας. H έκθεση εκπονείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου η Ευρώπη επανεξετάζει το ενεργειακό της μείγμα και αναγνωρίζει πλέον αυτό που η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια – ότι η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία κάνει τις χώρες πιο ευάλωτες. Είμαι ενθουσιασμένος, ως Πρέσβης των ΗΠΑ, που έχω τη δυνατότητα να συνεργαστώ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, με τους εταίρους μας στην Ελλάδα και με ηγέτες από τη βιομηχανία της ενέργειας στις ΗΠΑ, για την προώθηση των κοινών μας ενεργειακών και κλιματικών στόχων, υποστηρίζοντας παράλληλα τον διαρκώς αναβαθμισμένο ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια και ακόμη περαιτέρω. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας δεν έχουν υπάρξει ποτέ πιο σημαντικές.”



Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος, αναφορικά τόσο στη μελέτη, όσο και στις επαφές που διενεργούνται στις ΗΠΑ από την ηγεσία του Επιμελητηρίου δήλωσε: “Η παρουσίαση της ενεργειακής μελέτης σε συνεργασία με το Atlantic Council, έρχεται να αποτυπώσει με σαφήνεια και ουσία το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται στο ενεργειακό τοπίο της ΝΑ Ευρώπης, με παγκόσμιες προεκτάσεις. Παράλληλα, δίνει και το στίγμα των εξελίξεων, συνεργειών και προοπτικής μιας ενεργειακής μετάβασης που είναι πιο αναγκαία από ποτέ δεδομένων των τεκτονικών αλλαγών στην διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα. Σε αυτή τη νέα παγκόσμια συνθήκη, η παρουσία της ηγεσίας του Επιμελητηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες με κομβικές συναντήσεις στο υψηλότερο επίπεδο, αποδεικνύει για μία ακόμη φορά το ρόλο του ως σταθερό συνομιλητή με τους θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες των ΗΠΑ και τη δυναμική του, ως το πλέον ισχυρό διμερές επιμελητήριο της χώρας.”