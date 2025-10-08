Βουτιά 18,8% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο - Μειώθηκε σε 21,7 δισ ευρώ στο 8μηνο

Μείωση 18,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, καθώς η μείωση της αξίας των εισαγωγών υπερκέρασε κατά πολύ εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Αύγουστο 2025 ανήλθε στο ποσό των 5.450,6 εκατ. ευρώ έναντι 6.263,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 13% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 173,8 εκατ. ευρώ ή 3,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 222,7 εκατ. ευρώ ή 4,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.350,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.677,4 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 181,5 εκατ. ευρώ ή 7,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 183,5 εκατ. ευρώ ή 7,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.100,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.585,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 18,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 7,7 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 39,2 εκατ. ευρώ ή 2%).

Το 8μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 53.516,4 εκατ. ευρώ έναντι 55.902,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.466,8 εκατ. ευρώ ή 3,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.318,7 εκατ. ευρώ ή 3,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 31.817,8 εκατ. ευρώ έναντι 33.751,9 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 822,1 εκατ. ευρώ ή 3,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 870,6 εκατ. ευρώ ή 3,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 21.698,6 εκατ. ευρώ έναντι 22.150,2 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 644,7 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 448,1 εκατ. ευρώ ή 2,5%).