Αύξηση 3,2% του κύκλου εργασιών καταλυμάτων το γ’ τρίμηνο – Κατά 1,7% υποχώρησε η εστίαση
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Τα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, κατά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) μετά την ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, γ΄ τριμήνου 2025.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.602.632 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 6.396.159 χιλ. ευρώ.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (8,3%) και η μικρότερη αύξηση (1,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (14,7%).
Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (13,3%) και η μικρότερη μείωση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (4,8%).