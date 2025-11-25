Αύξηση 3,2% του κύκλου εργασιών καταλυμάτων το γ’ τρίμηνο – Κατά 1,7% υποχώρησε η εστίαση

Τα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, κατά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) μετά την ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, γ΄ τριμήνου 2025.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.602.632 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 6.396.159 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (8,3%) και η μικρότερη αύξηση (1,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (14,7%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (13,3%) και η μικρότερη μείωση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (4,8%).