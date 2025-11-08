Scope: Αναβαθμίζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό» - Σταθερή αξιολόγηση στο «ΒΒΒ»

H Scope σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταθερή και ανθεκτική αναπτυξιακή δυναμική εντός της ευρωζώνης

Σε αναβάθμιση του outlook από σταθερό σε θετικό προχώρησε ο οίκος Scope, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη στο ΒΒΒ την πιστολητική αξιολόγηση για την Ελλάδα, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade.

Mε βάση την Scope η αναθεώρηση των προοπτικών αντικατοπτρίζει:

– Βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε εξωγενείς κραδασμούς. Η οικονομία της Ελλάδας έχει επιδείξει σταθερή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε κραδασμούς τα τελευταία χρόνια, ενισχυόμενη κατά περίπου 2% το 2025 και ξεπερνώντας τις επιδόσεις των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης. Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ο ισχυρός τουρισμός και οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και την αγορά εργασίας υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα. Ο τραπεζικός τομέας έχει ενισχυθεί περαιτέρω, ενισχύοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

– Δυναμική δημόσιου χρέους που υποστηρίζεται από συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά τους στόχους στον προϋπολογισμό, με πλεόνασμα περίπου 0,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3,6%, που προβλέπεται για το 2025. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί από περίπου 145% το 2025 σε 122% το 2030, υποστηριζόμενος από συντηρητικό προϋπολογισμό, ισχυρή απόδοση εσόδων και ήπια ονομαστική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση διατηρεί σημαντικό ταμειακό διαθέσιμο της τάξης των 42 δις ευρώ (περίπου 17% του ΑΕΠ) και ωφελείται από μια δομή χρέους μεγάλης διάρκειας και χαμηλού κόστους.

Η Scope θα παρακολουθεί τη συνεχή τήρηση της δημοσιονομικής σύνεσης, την πρόοδο στις δομικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη των επενδύσεων και της παραγωγικότητας, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μείωσης των εξωτερικών ανισορροπιών, καθώς και τη διαρκή βελτίωση στην απόδοση του τραπεζικού τομέα, καθώς αυτά θα είναι καθοριστικά για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής της Ελλάδας στην πιστοληπτική αξιολόγηση.

Αντίθετα, οι προκλήσεις για το ελληνικό rating περιλαμβάνουν:

– το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, που παραμένει μακροπρόθεσμη ευπάθεια παρά τη φθίνουσα πορεία του

– διαρθρωτικοί περιορισμοί στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, όπως η περιορισμένη διαφοροποίηση της οικονομίας και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις

– εξωτερικές ανισορροπίες λόγω επίμονων ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών και αρνητικής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και προκλήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω του ισχυρού δεσμού κράτους-τραπεζών και του μεγάλου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers.

Ισχυρές τράπεζες και πιστωτική επέκταση

Ο οίκος τονίζει ότι «η πιστωτική επέκταση έχει επανεκκινήσει» με τα εταιρικά δάνεια να αυξάνονται κατά 15,9% στο β΄ τρίμηνο του 2025. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν μειωθεί κάτω από 5%, με το ποσοστό NPL στο 3,6% τον Ιούνιο του 2025, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,2%), αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση και τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση δανείων. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ισχυρές, και η κερδοφορία έχει σταθεροποιηθεί, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 13% και καθαρά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Scope σχολιάζει επίσης πως «παρά το γεγονός ότι οι servicers εξακολουθούν να διαχειρίζονται περίπου 94 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους (περίπου 44% του ΑΕΠ), κυρίως μη εξυπηρετούμενου, το βάρος αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αλλά δεν αποτελεί πλέον συστημικό κίνδυνο για τις τράπεζες. «Συνολικά, η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η κερδοφορία και η ρευστότητα του κλάδου, μαζί με τη μείωση των κινδύνων του παρελθόντος, υπογραμμίζουν τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας και τη συμβολή της στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας».

Βιωσιμότητα χρέους

«Η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας δείχνει βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, υποστηριζόμενη από σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και συνεχιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» επισημαίνει η Scope. Επιπλέον, εκτιμά ότι η εκτιμώμενη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ αντανακλά τη συνεχή επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 2,9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2025-2030 και την υψηλή ονομαστική ανάπτυξη.

«Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο βασίζεται σε συντηρητικές μακροοικονομικές και εισπρακτικές παραδοχές και σε περιορισμένη αύξηση δαπανών, δημιουργώντας περιθώρια για καλύτερη απόδοση εσόδων εφόσον η ανάπτυξη παραμείνει ανθεκτική» τονίζει ο οίκος. Επισημαίνεται επίσης ότι το ταμειακό απόθεμα των περίπου 42 δισ. ευρώ προσφέρει επαρκή κάλυψη ρευστότητας για αρκετά έτη εξυπηρέτησης χρέους, ενισχύοντας τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του ελληνικού Δημοσίου.