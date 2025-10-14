Bloomberg: Απροσδόκητη τροπή της δίκης για τα ελληνικά warrants στο Λονδίνο

Απρόσμενη εξέλιξη για μια ακόμα φορά έλαβε η νομική διαμάχη μεταξύ της Ελλάδας και μιας ομάδας διεθνών επενδυτών σχετικά με τίτλους που εξέδωσε η χώρα εν μέσω της κρίσης χρέους καθώς ένας δικαστής στο Λονδίνο πρότεινε οι δικηγόροι της κυβέρνησης να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές στην υπόθεση.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι δικηγόροι των επενδυτών και του διαχειριστή απείχαν από τη διαδικασία, δεδομένου ότι καμία από τις πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει τα έξοδα, ενώ ο δικαστής Robin Knowles δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή ότι το δικαστήριο εξακολουθεί να επιθυμεί να ακούσει και τις δύο πλευρές της διαμάχης. Μια πιθανότητα, είπε, θα ήταν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Ελλάδα, της εταιρείας Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, να δώσουν εντολή στον συνήγορο να «εκπροσωπήσει την άλλη πλευρά» «όσο καλύτερα μπορεί».

Η πρόταση του δικαστή είναι ασυνήθιστη και αποτελεί την τελευταία ανατροπή σε μια υπόθεση που δεν ήταν καθόλου απλή, όπως σχολιάζει το Bloomberg.

Η δικαστική διαμάχη

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case έστειλε στην ελληνική κυβέρνηση μια επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας επενδυτών που αμφισβητούσαν την απόφασή της να επαναγοράσει τα warrants που συνδέονται με την ανάπτυξη της Ελλάδας και λήγουν το 2042, μια κίνηση που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στη χώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα warrants είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χρέους του 2012, ως κίνητρο για τους πιστωτές. Έχουν ημερομηνία λήξης το 2042, ενώ με βάση τους όρους τους, έπρεπε να αρχίσουν να πληρώνουν τόκους το 2027, εάν το ΑΕΠ της Ελλάδας υπερέβαινε τα 267 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη το 2%. Πρόκειται για στόχους τους οποίους η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιτύχει.

Παρά την αντίδραση, η κυβέρνηση προχώρησε στην επαναγορά και στη συνέχεια προσέφυγε στο δικαστήριο, ζητώντας από τον δικαστή να αποφανθεί σχετικά με το αν η πράξη ήταν έγκυρη και αν η τιμή που καταβλήθηκε ήταν σωστή.

Ωστόσο, στις αρχές Οκτωβρίου, η Wilmington Trust — διαχειριστής των τίτλων, η νόμιμη αντιπρόσωπος των επενδυτών — δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν ήταν πλέον διατεθειμένη να τη χρηματοδοτήσει ή να την αποζημιώσει. Λόγω της έλλειψης χρηματοδοτικής στήριξης, οι δικηγόροι της Wilmington, Allen & Overy Shearman Sterling LLP, αποχώρησαν από την υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, οι κάτοχοι των εντόκων ομολογιών που εκπροσωπούνται από την White & Case, μια ομάδα που ελέγχει περίπου το 30% των τίτλων, δεν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, μεταξύ των επενδυτών που αντέδρασαν είναι οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, κανένας από αυτούς δεν προτίθεται να χρηματοδοτήσει το Wilmington Trust ή να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Από την πλευρά της, ο Sam O’Leary, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Ελλάδα, δήλωσε ότι το ελληνικό κράτος είναι πρόθυμο να εξετάσει την πρόταση του δικαστή Knowle.