ΣτΕ: Συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα για το ειδικό σχέδιο περιβαλλοντικού ισοδυνάμου αναβάθμισης Πόλεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάσταση των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 135/2025 γνωμοδότησή του, έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ). Το σχέδιο είχε υποβληθεί στο ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας (146-149/2025).

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το σχέδιο κινείται στο πνεύμα των προγενέστερων αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικός προέλεγχος πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς και σαφής καθορισμός του ύψους του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, της διαδικασίας καταβολής του και των υπόχρεων.

Το ποσό θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στους δήμους για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων. Η πλήρης γνωμοδότηση αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.