Aυξήθηκαν κατά 15% οι τουριστικές εισπράξεις τον Ιούλιο - Ποιες χώρες έφεραν το ρεκόρ εσόδων

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,0% τον Ιούλιο του 2025 και κατά 12,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 σύμφωμα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελάδος και διαμορφώθηκαν στα 4.523,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3.932,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 26,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2025: 344,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 273,1 εκατ. ευρώ).

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4.179,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025 και 10.171,5 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4% τον Ιούλιο του 2025 και κατά 2,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 4.179,7 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.659,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 15,0% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.523,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3.932,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 26,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2025: 344,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 273,1 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,4% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 143,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 93,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 10.171,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9.214,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.351,6 εκατ. ευρώ ή 12,5% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 394,3 εκατ. ευρώ ή 24,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.011,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,6%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 51,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 85,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούλιο του 2025 , όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 23,0% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.652,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,9% (Ιούλιος 2025: 1.619,7 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 1.589,3 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,6% (Ιούλιος 2025: 1.977,0 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 1.612,9 εκατ. ευρώ), όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 24,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 675,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 23,6% και διαμορφώθηκαν στα 664,4 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 43,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 313,1 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 0,4% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 288,2 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 18,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 549,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 249,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 13,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.722,0 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 9,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.830,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.267,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.454,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 16,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.030,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 15,6% στα 769,0 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 632,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 2,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.631,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν στα 954,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 6.763,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,3% έναντι του Ιουλίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 12,0%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 6,7%, όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 5,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,4% και διαμορφώθηκε σε 2.604,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που αυξήθηκε κατά 5,6% σε 1.631,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 963,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,7% σε 362,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 0,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 404,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 13,1% και διαμορφώθηκε σε 777,1 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 0,2% σε 209,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 5,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 18.454,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.982,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 2,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7.806,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 13,1%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,0% και διαμορφώθηκε σε 2.812,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.021,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2.299,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.