Πλήρης οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 - Τι αλλάζει και για ποιους (πίνακες)

Με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Γ΄ προσαρμόζονται οι υφιστάμενες διατάξεις υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, ενόψει εφαρμογής σε όλη την Ε.Ε., για τα ταξινομούμενα από 1-1-2021, της νέας μεθόδου WLTP υπολογισμού ρύπων CO2 για τον προσδιορισμό των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρξει σχετική επιβάρυνση για αυτά, σε σχέση με τα ισχύοντα, και περαιτέρω διασφαλίζεται ο ήδη υφιστάμενος μέχρι σήμερα τρόπος υπολογισμού των εν λόγω τελών ως και του τέλους ταξινόμησης, ώστε να μην υπάρξει σχετική επιβάρυνση για τα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα.

Τέλος, στο Κεφάλαιο αυτό εισάγεται ρύθμιση, η οποία καλύπτει το υφιστάμενο νομοθετικό κενό ως προς τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης υβριδικών επιβατικών οχημάτων και καθορίζεται ποια τιμή της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιλέγεται μεταξύ διαφορετικών τιμών για τη διαφοροποίηση των συντελεστών τέλους ταξινόμησης.

Να θυμίσουμε εδώ ότι την εφαρμογή της νέας μεθόδου WLTP υπολογισμού ρύπων CO2 για τον προσδιορισμό των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας, την περιμέναμε να εφαρμοστεί και για τα τέλη του 2021, που έχουν ήδη αναρτηθεί στο taxisnet , αλλά λόγω του Covid 19, δεν εφαρμόστηκε ο νέος υπολογισμός.

Το σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο B' «Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας και τέλους ταξινόμησης αυτοκίνητων» και συγκεκριμένα με το άρθρο 38, η Ελληνική Βουλή καλείται να ψηφίσει τον Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων C02.

Η διάταξη αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 20 του v. 2948/2001.

Σύμφωνα με αυτήν:

Προχωράει η θέσπιση του νέου τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας με βάση τον νέο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης ρύπων (WLTP) που θα εφαρμόζεται για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΧ μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με το νέο πρότυπο οι μετρούμενοι ρύποι ανά όχημα είναι σχετικά υψηλότεροι σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο (NEDC) αλλά με παρεμβάσεις στους συντελεστές υπολογισμού δεν επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ύψος των τελών που βαρύνουν τους κατόχους των ΙΧ.

για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο υπολογισμός των ετήσιων τελών κυκλοφορίας θα συνεχίσει να υπολογίζεται με την υφιστάμενη κλίμακα που ισχύει από τον Νοέμβριο 2010 και με βάση το προηγούμενο πρότυπο ρύπων. Η κλίμακα αυτή έχει ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) 0-90 0 91-100 0,9 101-120 0,98 121-140 1,2 141-160 1,85 161-180 2,45 181-200 2,78 201-250 3,05 Άνω των 251 3,72

για οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά από την 1-1-2021 εφαρμόζεται το νέο πρότυπο υπολογισμού των ρύπων και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) 0-122 0 123-139 0,64 140-166 0,7 167-208 0,85 209-224 1,87 225-240 2,2 241-260 2,5 261-280 2,7 Άνω των 281 2,85

« Το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, για τις δίκυκλες τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, καθώς και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του v. 2367/1953 (Α' 82) για ολόκληρο το έτος.

β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγράφονται στις περ. Ε και Π της παρ. 1, περιορίζονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον τα οχήματα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.».

Στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001, όπου αναφέρονται οι φράσεις «... στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ...» και «...στη χώρα μας ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ...», αντικαθίστανται με τη φράση « ...σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ».»

Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, για τις δίκυκλες, τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία για ολόκληρο το έτος. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, περιορίζονται κατά 50% εφόσον τα οχήματα αυτά: Πρώτον, δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο. Δεύτερον, τέθηκαν σε κυκλοφορία κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο Και τρίτο τέθηκαν σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο

Τέλη κυκλοφορίας 2021

Χωρίς να υπάρξουν αλλαγές εκδόθηκαν και φέτος τα τέλη κυκλοφορίας και οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν όσα πλήρωσαν και πέρσι.

Να θυμίσουμε ότι τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν από την ημερομηνία έκδοσης τους έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, με την συνηθισμένη πλέον εθιμοτυπική παράταση .

Σύμφωνα με πληροφορίες η εθιμοτυπική αυτή παράταση συζητείται να είναι μεγαλύτερα από κάθε άλλη φορά, λόγω κορωνοϊού, μιας και δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στο κυβερνητικά επιτελείο, αφού τα έσοδα που εισπράττονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, θεωρούνται έσοδα του οικονομικού έτους 2020, ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οδηγίες από την ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εκδώσει οδηγίες προς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων:

Ειδικότερα οι ερωτήσεις και απαντήσεις είναι:

Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους οφείλω Τέλη Κυκλοφορίας του επόμενου;

Όχι. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν από αυτόν που είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου ή μέχρι την παράταση, αν έχει δοθεί.

Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε Α.Φ.Μ. Πρέπει να τα πληρώσουμε όλοι;

Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν από την αλλαγή. Οφείλω Τέλη Κυκλοφορίας και στο νέο αριθμό;

Όχι γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

Πότε δεν οφείλονται Τέλη Κυκλοφορίας;

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία εκούσια ή αναγκαστική πριν την έναρξη του έτους τελών.

Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των Τελών Κυκλοφορίας»;

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο Α.Φ.Μ. δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια, ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω τότε μπορεί να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.

Να θυμίσουμε ότι τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναρτήθηκαν στο https://www.aade.gr/polites/ohimata, στις 13 Νοεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου το φετινό ειδοποιητήριο, που είναι διαθέσιμο για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2021, περιλαμβάνει και έναν QR Code.

Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω mobile banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ εξελίσσει διαρκώς το φάσμα και την ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών της με στόχο την απλοποίηση, επιτάχυνση των πληρωμών και τη διευκόλυνση των φορολογουμένων πολιτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει πάντα και η δυνατότητα πληρωμής μέσω web banking, που από φέτος πραγματοποιείται μέσω κωδικού RF, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Πώς θα τα εκτυπώσετε

Υπάρχουν δυο τρόποι για να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο site της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, επιλέγετε:

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟ myTAXISNET:

Πολίτες à οχήματα à τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet ή Επιχειρήσεις à φορολογικές υπηρεσίες à οχήματα à τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet

Πληκτρολογείτε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης προκειμένου να ανοίξει η εφαρμογή και να συμπληρώσει τα στοιχεία του.

Από εφέτος υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο αναζήτησης. Αν «πατήσετε» στον «Αριθμό Κυκλοφορίας». Θα ανοίξει αμέσως αναδυόμενο παράθυρο, με τα οχήματα που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος ή η εταιρία.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟ myTAXISNET:

Πολίτες à οχήματα à τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet Επιχειρήσεις à φορολογικές υπηρεσίες à οχήματα à τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Αφού επιλέξετε την ΕΙΣΟΔΟ, θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορείτε να αναγράψετε το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ να βρείτε τα τέλη για το όχημα σας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2021.

Βήμα-βήμα

Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Συμπληρώνω το έτος τελών κυκλοφορίας Επιλέγω «Αναζήτηση» Επιλέγω «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

Κατάθεση πινακίδων

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του Δεκεμβρίου, είναι και η προθεσμία κατάθεσης των πινακίδων και θέτοντας το όχημα τους σε ακινησία.

Όσοι υποβάλλουν δηλώσεις ακινησίας και καταθέσουν πινακίδες θα αποφύγουν την πληρωμή των τελών του 2020, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που πληρώνουν οι κάτοχοι Ι.Χ. κυβισμού 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στη ΔΟΥ για διάστημα ενός χρόνου.

α) Εκούσια ακινησία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

Πινακίδες

Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ

Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους

Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο

Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.

Δεν χρειάζεται η προσκόμιση Ε9

Τις προηγούμενες χρονιές, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν τις πινακίδες τους ζητήθηκε από τις Δ.Ο.Υ. η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν, ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το N. 2992/2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/86, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο. Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δε διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην Εφορία το μισθωτήριο, ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει, ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).

Προσοχή: Για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία κυκλοφορίας θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα πρέπει αυτά να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

β) Αναγκαστική ακινησία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ανωτέρα βία (Καταστροφή, πυρκαγιά κ.λπ.): Αποδεικτικό καταστροφής. Κλοπή: Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα.

Υπεξαίρεση, Κατάσχεση κ.λπ.: Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.

Κυκλοφορία στο εξωτερικό: Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Ηλεκτρονικά η κατάθεση των πινακίδων;

Σύμφωνα με τα όσα είπε χθες (22.11.2020) ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόκειται για μια ιδέα που είχε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής αλλά και το υπουργείο Οικονομικών, την οποία το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την υιοθέτησε.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική διάταξη που θα μετατρέπει σε ψηφιακή τη διαδικασία κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα υποβάλουν την αίτηση ακινησίας του οχήματος τους επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας, κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (το είχε αγοράσει με δόσεις), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Ο κάτοχος του οχήματος δεν θα στέλνει τις πινακίδες στην Εφορία του αλλά θα τις κρατάει στο σπίτι του. Όσοι σκεφτούν να παραβιάσουν το σύστημα υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση ακινησίας και μετά συνεχίσουν να κυκλοφορούν κανονικά τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες καμπάνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει πρόστιμα πάνω από 3.000 ευρώ. Εάν ο κάτοχος του οχήματος εντοπιστεί για δεύτερη φορά να έχει παραβιάσει το σύστημα και να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους ενώ έχει υποβάλλει αίτηση ακινησίας του αυτοκινήτου του τότε τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά και θα προβλέπεται ακόμα και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος οδήγησης.

Με την ηλεκτρονική ακινησία, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα απαλλάξει τις εφορίες από τις χιλιάδες επισκέψεις πολιτών εν μέσω μάλιστα της πανδημίας.

(σ.σ. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η σχετική συζήτηση για την ηλεκτρονική κατάθεση των πινακίδων έχει αρχίσει από το καλοκαίρι του 2014, όταν έγιναν συζητήσεις για την κατάθεση των πινακίδων μέσω taxisnet ηλεκτρονικά, των πινακίδων των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων.)

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο

Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) Α’ Έως 300 22 Β’ 301-785 55 Γ’ 786-1.071 120 Δ’ 1.072-1.357 135 Ε’ 1.358-1.548 225 ΣΤ’ 1.549-1.738 250 Ζ’ 1.739-1.928 280 Η’ 1.929-2.357 615 Θ’ 2.358-3.000 820 Γ 3.001-4.000 1.025 Κ’ 4.001 και άνω 1.230

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) Α’ Έως 300 22 Β’ 301-785 55 Γ’ 786-1.071 120 Δ’ 1.072-1.357 135 Ε’ 1.358-1.548 240 ΣΤ’ 1.549-1.738 265 Ζ’ 1.739-1.928 300 Η’ 1.929-2.357 630 Θ’ 2.358-3.000 840 I’ 3.001-4.000 1.050 Κ’ 4.001 και άνω 1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) Α’ Έως 300 22 Β’ 301-785 55 Γ’ 786-1.071 120 Δ’ 1.072-1.357 135 Ε’ 1.358-1.548 255 ΣΤ’ 1.549-1.738 280 Ζ’ 1.739-1.928 320 Η’ 1.929-2.357 690 Θ’ 2.358-3.000 920 I’ 3.001-4.000 1.150 Κ’ 4.001 και άνω 1.380

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO 2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) 0-90 0 91-100 0,9 101-120 0,98 121-140 1,2 141-160 1,85 161-180 2,45 181-200 2,78 201-250 3,05 Άνω των 251 3,72

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα, κ.λ.π.).

Παραδείγματα:

Για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπές 150 γρμ CO 2 ανά χιλιόμετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με 150 x 1,85 = 277,5 ευρώ. Ομοίως, για ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 195 γρμ CO 2 ανά χιλιόμετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με 195 x 2,78 = 542,10 ευρώ, ενώ για ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 90 γρμ CO 2 ανά χιλιόμετρο τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά.

Στις περιπτώσεις οχημάτων, όπου τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν τη βάση υπολογισμού, από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για τον καθορισμό του τέλους ταξινόμησης, αν από τα προσκομιζόμενα στις Υπηρεσίες αυτές δικαιολογητικά έγγραφα δεν προκύπτουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι ιδιοκτήτες αυτών υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση καυσαερίων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, επί του οποίου αναγράφονται και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παρασχεθούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού.

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 Ευρώ

Προσοχή:

Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για τον υπολογισμό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της κατηγορίας αυτής, τα οχήματα αυτά εμπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως αυτές ισχύουν, ως επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

Εφόσον, ο κάτοχος αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αμφισβητεί την υποχρέωσή του για την καταβολή τελών κυκλοφορίας, ως επιβατικό αυτοκίνητο όχημα και υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι τύπου Jeep ή τούτο είναι φορτηγό (επαγγελματικό), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣΧΕΤ: 1015436/147/ Τ.& Ε.Φ./ ΠΟΛ.1048 /7.2.1997).

Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης και λοιπών αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής.

α) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ως εξής:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α΄ Έως 1.500 75 Β΄ 1.501 - 3.500 105 Γ΄ 3.501 - 10.000 300 Δ΄ 10.001 - 20.000 600 Ε΄ 20.001 - 30.000 940 ΣΤ΄ 30.001 - 40.000 1.320 Ζ΄ 40.001 και άνω 1.490

Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: αριθ. 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

β) Λεωφορεία

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής:

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α΄ έως 33 210 Β΄ 34 - 50 410 Γ΄ 51 και άνω 510

γ) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες : 300,00 ευρώ

Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω πάγιο ποσό τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται στα οχήματα αυτά από το έτος 2013, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης.

α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010 : 290 ευρώ.

β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO 2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως, αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO 2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 (σε ευρώ) 0 - 100 0 101 - 150 2,25 Άνω των 151 2,8

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επαγγελματικά (δημόσιας χρήσης) αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, υπολογίζονται αποκλειστικά με ιδιαίτερη κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. CO 2 ανά χιλιόμετρο).

Παραδείγματα:

Για ένα ΤΑΞΙ με εκπομπές 145 γρμ CO 2 ανά χιλιόμετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με 145 x 2,25 = 326,25 ευρώ. Ομοίως, για ένα ΤΑΞΙ με εκπομπές 165 γρμ CO 2 ανά χιλιόμετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με 165 x 2,80 = 462 ευρώ, ενώ, για ένα ΤΑΞΙ με εκπομπές 89 γρμ CO 2 ανά χιλιόμετρο τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά.

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α΄ έως 3.500 125 Β΄ 3.501 - 10.000 195 Γ΄ 10.001 - 19.000 340 Δ΄ 19.001 - 26.000 495 Ε΄ 26.001 - 33.000 650 ΣΤ΄ 33.001 - 40.000 925 Ζ΄ 40.001 και άνω 1.460

Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ.

δ) Λεωφορεία

ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α΄ έως 50 210 Β΄ 51 και άνω 385

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α΄ έως 50 215 Β΄ 51 και άνω 300

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α΄ έως 40 430 Β΄ 41 και άνω 595

ε) Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη το τέλος είναι 100 ευρώ.

στ) Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών: 10 ευρώ και 3 ευρώ ανά ημέρα, αντίστοιχα.

ζ) Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:

Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.

Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.

η) Ειδικά, για τα μοτοποδήλατα (με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατ.), για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται στο ποσό των 12 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για υβριδικά, υδρογόνου και ηλεκτροκίνητα οχήματα.

α) Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ. και 1.929 κ.εκ., αντίστοιχα, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.549 κ.εκ. που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των αντίστοιχων τελών των συμβατικών οχημάτων. Ενώ, για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., αντίστοιχα, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ (50%) των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα. Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.

β) Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ. και 1.929 κ.εκ., αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των

1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών κυκλοφορίας των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Ενώ για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες δημοσίας χρήσεως, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ , τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ (50%) των τελών κυκλοφορίας των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

. Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ειδικών περιπτώσεων.

α) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242), όπως αυτές ισχύουν.

β) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του τρίτου πίνακα της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως αυτές ισχύουν.

γ) Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, δηλαδή αυτών που εκποιούνται από το Δημόσιο ή από τη Δ.Δ.Δ.Υ., έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.549 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

δ) Για τα καινούργια ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

ε) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών. στ) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ.

Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τα οχήματα που απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για όσα οχήματα απαλλάσσονται, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά.

Λοιπές Διευκρινίσεις

α) Τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, εκτός από τα τέλη των Ι.Χ. επιβατικών, δίκυκλων-τρίκυκλων μοτοσυκλετών, φορτηγών τύπου Jeep και τροχόσπιτων και εκτός από τα τέλη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία και από τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων-τρίτροχων μοτοποδηλάτων, περιορίζονται κατά 50%, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.

2948/2001, εφόσον τα οχήματα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο:

λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο,

λόγω θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο,

λόγω θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο. (Σχετ.: αριθ. 1112289/1513/ Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1277/4-12-2001 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών).

β) Τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων κατόχων αγροτικών μηχανημάτων (αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, βάμβακος, τεύτλων και τομάτας) περιορίζονται κατά 50% ή 25%, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που αυτά επιτρέπεται να κυκλοφορούν με βάση απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (Σχετ.: εγκύκλιοι με αριθ. 1041889/518/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ 1151/3.5.2000 και 1078684/ΠΟΛ 1117/29.6.2006 της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 - A'87).

γ) Για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία, η οποία προκύπτει από τον τύπο «κυβικά x 0,007 = φορολογήσιμοι ίπποι», μετά από την ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 4 του ν. 722/1977 - Α΄ 299). Ο συντελεστής αυτός για τα μοτοποδήλατα ισούται με 0,013.

Πότε είναι εμπρόθεσμη η καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Εμπρόθεσμη είναι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, εφόσον πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν.

Ποιοι εξαιρούνται από τα τέλη κυκλοφορίας

Τέλη κυκλοφορίας για το 2021 δεν θα πληρώσουν όσοι καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων μέχρι το τέλος του έτους και οι παρακάτω φορολογούμενοι:

α) Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650κ.εκ., που ανήκουν:

αα)στους αναπήρους πολέμου, αξιωματικούς και οπλίτες, αβ) στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

αγ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι, κατά το από 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεώς τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

β) Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

βα) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή ββ) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία:

β1) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.

β2) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από το οποίο το 40%, τουλάχιστον, από το ένα κάτω άκρο.

βγ) έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%.

βδ) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή

βε) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή

βστ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή βζ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ηη) πάσχουν από συγγενική αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

γ) Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ., που ανήκουν:

Σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ.και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ.

Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας με υπαιτιότητα του φορολογουμένου, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο, που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως εξής:

α) Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, τα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, τις νεκροφόρες, και τα φορτηγά τύπου Jeep:

αα) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ

ββ) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που υπολογίζονται, κατά περίπτωση, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή στο ύψος του πάγιου ποσού τελών κυκλοφορίας.

β) Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης, κ.λπ.) το πρόστιμο περιορίζεται στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας (περ. 1 της υποπαρ. Ε7, του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 – Α’ 222).

Πήγες:

ΑΑΔΕ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Γ έκδοση Σεπτέμβριος 2020)

Αποστόλης Αλωνιάτης «Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε» (04 Νοε 2019 https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/61147/erxontai-ta-teli-kykloforias-ola-osa-prepei-na-gnorizete)

