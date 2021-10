Βόρεια Κορέα: Σπάνε τούβλα, λυγίζουν σίδερα, ξαπλώνουν σε καρφιά μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο το οποίο προβλήθηκε στην Τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, στο οποίο απεικονίζονται καλά εκπαιδευμένοι στρατιώτες του απομονωμένου κράτους να επιδίδονται σε απίστευτες ασκήσεις, κατά τη διάρκεια της τελετής έκθεσης αφιερωμένης στην άμυνα.

Με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν να φαίνεται φοβερά ευδιάθετος και να απολαμβάνει με χαμόγελο τις ασκήσεις, οι στρατιώτες φαίνονται να σπάνε κεραμίδια και τούβλα με τα χέρια και τα κεφάλια τους, να ξαπλώνουν πάνω σε καρφιά και να σπάνε στην κοιλιά τους πλάκες τσιμέντου, να λυγίζουν σιδερόβεργες με τον λαιμό τους και να παλεύουν με τον "εχθρό" με πολεμικές κινήσεις που θα ζήλευε ακόμα και ο Μπρους Λι.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd