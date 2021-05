Σοκ στη Βρετανία: Νεκρή γνωστή παρουσιάστρια του BBC λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca

Λίγες μέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca η βραβευμένη ραδιοφωνική παρουσιάστρια του BBC, εμφάνισε θρόμβωση και εγκεφαλική αιμορραγία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια και στους συνεργάτες της.

Σε κατάσταση σοκ η Βρετανία από την είδηση του θανάτου της 44χρονης ραδιοφωνικής παραγωγού του ΒΒC, Λίζα Σo (Lisa Shaw), λίγες ημέρες αφότου έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η 44χρονη Λίζα που απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή, εμφάνισε θρόμβωση και εγκεφαλική αιμορραγία μία εβδομάδα μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η οικογένειά της.

Εξαίροντας το ήθος και το δημοσιογραφικό έργο της άτυχης Βρετανίδας, οι συνάδελφοί της στο βρετανικό δίκτυο είναι συντετριμμένοι από την απώλειά της. Το προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου της παραθέτει το εμβόλιο ως έναν από τους πιθανούς παράγοντες που εξετάζονται.

Thank you for your kindness in remembering our amazing colleague, Lisa Shaw.



Today we dedicated a special programme remembering and celebrating Lisa, and we tried to include as many of your memories as we could.



You can listen here: https://t.co/QJTZ4fQ3rE pic.twitter.com/qCtZ6qdzqV