Στέφαν Μπουζνιά (Euronext) στη Les Echos: Γιατί εξαγοράζουμε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε μια εκτενή συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, αποκάλυψε τις στρατηγικές σκέψεις που κρύβονται πίσω από την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η νέα βελτιωμένη προσφορά της Euronext, ύψους 7,14 ευρώ ανά μετοχή, που υποβλήθηκε στα τέλη Ιουλίου, έλαβε ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ.

Όταν ερωτήθηκε για τους λόγους που ωθούν την Euronext να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, ο κ. Μπουζνά υπογράμμισε ότι «στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων. Ενώ η συζήτηση για την ενοποίηση των αγορών εξελίσσεται στις Βρυξέλλες, εμείς προχωρούμε στην πράξη, ενοποιώντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές». Αναφέρθηκε στις προηγούμενες εξαγορές της εταιρείας, όπως το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας το 2018, το Χρηματιστήριο του Όσλο το 2019, και τον όμιλο Borsa Italiana το 2021, επισημαίνοντας πως το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο CEO χαρακτήρισε το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μια μικρή αγορά που ωστόσο επιδιώκει να γίνει μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου της Euronext, με στόχο τη μείωση κόστους μέσω της ενοποίησης και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει δυναμική ανάκαμψη, με κλάδους όπως η ναυτιλία, η ακίνητη περιουσία, η ενέργεια και ο τουρισμός να προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις», πρόσθεσε.

Προτεραιότητες και επόμενα βήματα για την Euronext

Ο κ. Μπουζνά τόνισε ότι η Euronext έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία, αυξάνοντας την αξία της από 1,4 δισ. ευρώ το 2014 σε πάνω από 14 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ έρχεται και η ένταξή της στον δείκτη CAC 40.

Στόχος της εταιρείας είναι να ενοποιήσει πλήρως την «αλυσίδα» που ελέγχει, ενώ παράλληλα επιδιώκει να επιταχύνει τη διαφοροποίησή της σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τομείς δραστηριοτήτων. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Euronext δεν θα χάσει την ταυτότητά της ως υποδομή αγοράς και πλατφόρμα διακρατικής ενοποίησης, όπου βασικό στοιχείο επιτυχίας είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των ευρωπαϊκών εταίρων.

Αναβίωση των IPOs

Σχετικά με την αναθέρμανση των αρχικών δημόσιων δημόσιων προσφορών (IPO), ο κ. Μπουζνά σημείωσε πως η Euronext φιλοξενεί περίπου 1.800 εισηγμένες εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.300 είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Η Euronext ξεχωρίζει ως ο πιο δραστήριος ευρωπαϊκός φορέας στην υποστήριξη αυτών των εταιρειών κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, παρέχοντας νομική, επικοινωνιακή και τραπεζική υποστήριξη. Παρά την παρουσία πολλών ΜμΕ στην πλατφόρμα, η ρευστότητα των μετοχών και ο αριθμός νέων IPOs παραμένουν περιορισμένα.

«Η ενεργοποίηση των IPOs δεν εξαρτάται μόνο από το χρηματιστήριο, αλλά κυρίως από τη μετατόπιση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης προς τις μετοχές», εξήγησε, παραθέτοντας παραδείγματα χωρών όπως η Ολλανδία και η Σουηδία, όπου αυτό το μοντέλο λειτουργεί επιτυχώς. Ανέφερε επίσης ότι η επένδυση σε μετοχές δε σημαίνει αποκλειστικά επένδυση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία αναζητούν ευκαιρίες και στις ΗΠΑ.

Το χρηματιστήριο πιο απαραίτητο από ποτέ

Τέλος, ο κ. Μπουζνά υπενθύμισε ότι το χρηματιστήριο αποτελεί από τον 13ο αιώνα το σημείο συνάντησης όσων διαθέτουν υπερβάλλοντα κεφάλαια με όσους αναζητούν χρηματοδότηση για τα σχέδιά τους. Είναι ο χώρος όπου διαμορφώνεται η τιμή, το βασικό στοιχείο του καπιταλισμού.

Για τις επιχειρήσεις, το χρηματιστήριο αποτελεί κρίσιμο εργαλείο άντλησης κεφαλαίων για επενδύσεις και ανάπτυξη. Για τους επενδυτές, οι μετοχές παραμένουν ο καλύτερος τρόπος μακροπρόθεσμης και διαφοροποιημένης αποταμίευσης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ρευστότητα σε περίπτωση ανάγκης. Παρά τις διακυμάνσεις στις τιμές, η αγορά μετοχών παραμένει πάντα ανοιχτή, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία της.