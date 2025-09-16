Αγωγή 15 δισ. δολαρίων από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά των New York Times

Η αγωγή σχετίζεται με μια βραβευμένη με Πούλιτζερ σειρά για τις οικονομικές υποθέσεις του Trump.

Αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων σε βάρος των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση σκοπεύει να καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump.

«Στους New York Times επιτρεπόταν να λένε ψέματα, να με κακολογούν και να με δυσφημούν ελεύθερα για πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Trump στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Times υποστήριξαν την Kamala Harris στις προεδρικές εκλογές του 2024, λέγοντας ότι έχουν γίνει «φερέφωνο του Ριζοσπαστικού Αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος».

«Η υποστήριξή τους στην Kamala Harris τοποθετήθηκε στο κέντρο της πρώτης σελίδας των New York Times, κάτι που μέχρι τώρα ήταν ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ!», έγραψε.

Ο Trump πρόσθεσε ότι η αγωγή του κατατίθεται στη Φλόριντα, ένα προπύργιο των Ρεπουμπλικανών.

Όπως σημειώνει το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει εδώ και καιρό δυσαρέσκεια για την αρνητική στάση που θεωρεί ότι τηρούν απέναντι στην προεδρία του μέσα ενημέρωσης που ο ίδιος χαρακτηρίζει αριστερά.

Στην ανάρτησή του, κατηγόρησε και άλλα μέσα ενημέρωσης ή τηλεοπτικά προγράμματα ότι τον «κηλίδωσαν» μέσω «ενός εξαιρετικά εξελιγμένου συστήματος αλλοίωσης εγγράφων και οπτικής».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να μηνύσει τους New York Times.

Το 2023, ένας δικαστής απέρριψε μια αγωγή που κατέθεσε ο Trump, τότε πρώην πρόεδρος, εναντίον των New York Times. Η αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων κατηγόρησε την εφημερίδα και την ανιψιά του Trump, Mary Trump, για «ένα ύπουλο σχέδιο» για την απόκτηση των φορολογικών του αρχείων.

Ο Trump έχασε επίσης μια άλλη αγωγή για δυσφήμιση το 2023, όταν προσπάθησε μάταια να μηνύσει το CNN επειδή φέρεται να τον παρομοίασε με τον Αδόλφο Χίτλερ. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αργότερα απέρριψε την αγωγή των 475 εκατ. δολαρίων.