Επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ στην Convert Group από το Uni.Fund

Τη λήψη seed stage χρηματοδότησης €1,2 εκ. ανακοίνωσε η Convert Group, η ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε ως μια μικρή συμβουλευτική επιχείρηση και σήμερα έχει διεθνή πρωτοπορία στο χώρο των Data & Analytics στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Η επένδυση έγινε από το Uni.Fund, ένα από τα funds του υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, το οποίο αποτελεί επενδυτική πρωτοβουλία του European Investment Fund και του Ελληνικού Δημοσίου. Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει την επέκταση της εταιρείας στο εξωτερικό και την εξέλιξη των καινοτόμων προϊόντων της, eRetail Audit και eRetail Content, που στοχεύουν τη διεθνή αγορά Ηλεκτρονικού Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, αξίας €280 δισ. σύμφωνα με την Nielsen. Ήδη σήμερα οι 10 από τις 15 μεγαλύτερες παγκόσμιες πολυεθνικές εταιρείες Καταναλωτικών Αγαθών αξιοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Convert Group σε 8 χώρες. Στις εταιρείες αυτές συγκαταλέγονται οι L'Oreal, P&G, Unilever, Johnson & Johnson, The Coca-Cola Company, Nestle, RB, GSK, Henkel, Bayer, Beiersdorf, FrieslandCampina, Heineken, Barilla, Colgate Palmolive, Philip Morris International, Perrigo, JDE, Pierre Fabre, Abbott και εκατοντάδες Λιανέμποροι όπως η Ahold Delhaize, το Carrefour και η Rakuten.

Η Convert Group ιδρύθηκε το 2014 με αρχικό κεφάλαιο €5.000 ως συμβουλευτική εταιρεία για το Ηλ. Επιχειρείν από τον τότε 41χρονο Παναγιώτη Γκεζερλή. Η εταιρεία γνώρισε από την αρχή πολύ γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, κατά μέσο όρο 74% ετησίως μέχρι σήμερα, προερχόμενο κυρίως από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτές. Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της και αναγνωρίζοντας νωρίς ευκαιρίες στον διεθνώς ανερχόμενο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το 2017 κάνει στροφή προς την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού βασισμένη στο μοντέλο Enterprise SaaS (Software as a Service). Στην ουσία η εταιρεία παρέχει καινοτόμες πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων σε Εταιρείες και Λιανεμπόρους Καταναλωτικών Αγαθών, συμβάλλοντας στην αύξηση της κερδοφορίας και των μεριδίων τους στις online αγορές του φαρμακείου, supermarket και ομορφιάς. Τον τομέα των προϊόντων καθοδήγησε η 25χρονη τότε Έλενα Χαϊλαζοπούλου, απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ήταν και η πρώτη εργαζόμενη της εταιρείας, και η οποία σήμερα έχει το ρόλο της Director of Product Innovation & Deputy CEO της Convert Group καθώς και ισόποσο μερίδιο μετοχών στην εταιρεία με τον Παναγιώτη.

Ποιο είναι όμως το καινοτομικό στοιχείο που έκανε την Convert Group να λάβει έναν από τους μεγαλύτερους seed stage γύρους που έχει δοθεί ποτέ σε Ελληνική εταιρεία; Όλα ξεκίνησαν με το λανσάρισμα του eRetail Audit, της πρωτοποριακής πλατφόρμας που συλλέγει μεγάλο όγκο δεδομένων πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου σε πραγματικό χρόνο και τα αναλύει - μεταξύ άλλων με χρήση τεχνικών Machine Learning - μετατρέποντάς τα σε αξιοποιήσιμη πληροφορία για τους πελάτες της: online μερίδια αγοράς, πωλήσεις σε τεμάχια, αξία & όγκο, marketing δεδομένα και εμπορικοί δείκτες, είναι μερικά μόνο από τα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιούν λιανέμποροι και εταιρείες μέσα από την πλατφόρμα της Convert Group. Το eRetail Audit ανέτρεψε τα δεδομένα του ηλ. εμπορίου καταναλωτικών αγαθών αρχικά στην Ελλάδα και τη δυναμική αυτή αναγνώρισαν οι 2 κολοσσιαίες αμερικάνικες εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, Nielsen και IQVIA, οι οποίες μάλιστα προχώρησαν σε διεθνείς συμφωνίες με την Convert Group.

Επειδή όμως το ταλέντο και η τεχνογνωσία που κρύβεται στην ομάδα της Convert Group δε μπορούσε να περιοριστεί σε μια μόνο πλατφόρμα, το Νοέμβριο του 2019 η εταιρεία λάνσαρε το δεύτερο προϊόν της, το eRetail Content, το οποίο προσφέρει στις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών τη πολύτιμη δυνατότητα να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά την παρουσία τους στα ηλεκτρονικά ράφια των eshops. Πιο συγκεκριμένα, το eRetail Content υποστηρίζει τον εύκολο διαμοιρασμό του περιεχομένου από τις εταιρείες στους λιανεμπόρους, την παρακολούθηση δεικτών όπως διαθεσιμότητα, τιμή και χαρακτηριστικά των προϊόντων και την αυτόματη καταγραφή ενεργειών ψηφιακού marketing σε Google & Facebook ads, Newsletters, Display Banners, Social Media, κ.α. Καινοτομώντας στην αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση ψηφιακού περιεχομένου, το eRetail Content είχε άμεση επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό αφού μόνο μέσα σε 3 μήνες από το λανσάρισμά του η Convert Group υπέγραψε ετήσια συμβόλαια με 10 πολυεθνικές όπως P&G, Johnson & Johnson, GSK, Bayer, Henkel, APIVITA, Nestle, RB, Pierre Fabre, Gerolymatos International, Mattel και άλλες.

Μια καινοτομία κάθε χρόνο αποτελεί σχεδόν αυτοσκοπό πια για την Convert Group, εξού και με την έναρξη της νέας χρονιάς η εταιρεία καταφέρνει να ανακοινώσει ακόμη μια παγκόσμια πρωτιά. Μόλις τον Φεβρουάριο του 2020 έγινε το λανσάρισμα του πρώτου παγκόσμιου Key Account Data Marketplace, ή όπως ο Παναγιώτης Γκεζερλής αποκαλεί “το SimilarWeb των online δεδομένων πωλήσεων”. Το KAD marketplace της Convert Group επιτρέπει στα online φαρμακεία να μοιράζονται τα δεδομένα πωλήσεών τους με ένα οικονομικό αντίτιμο, επισφραγίζοντας μια στενή σχέση συνεργασίας με τους προμηθευτές τους κάτω από ένα revenue share μοντέλο. Μάλιστα, η Convert Group ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα η δυνατότητα αυτή θα επεκταθεί στους κλάδους του online supermarket και online ομορφιάς.

Πίσω στο 2014, η Convert Group ξεκίνησε με μόλις 3 εργαζομένους που σήμερα έχουν γίνει 45 data scientists, προγραμματιστές, σύμβουλοι και αναλυτές. Το περιβάλλον συνεχούς ανέλιξης αλλά και το οικογενειακό κλίμα που διατηρεί, έχουν μάλιστα καθιερώσει την Convert Group επι δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2018 και το 2019, ως ένα από τα 25 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας, λαμβάνοντας το βραβείο από το αμερικανικό Great Place to Work® Institute.

O Παναγιώτης Γκεζερλής και η Έλενα Χαϊλαζοπούλου, οι δύο συνέταιροι της Convert Group δήλωσαν σχετικά με τη χρηματοδότηση: “Γιορτάζουμε την πρώτη μας χρηματοδότηση όχι σαν μια μοναδική στιγμή για την εταιρεία, αλλά σαν μια πολύ σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας και της ενέργειας που έχει εναποθέσει ο κάθε Converter ώστε να γίνει το όραμά μας πραγματικότητα: Να είμαστε η ηγέτιδα εταιρεία των data & analytics στο ηλεκτρονικό και omnichannel λιανεμπόριο, προσφέροντας σε εταιρείες και λιανεμπόρους καταναλωτικών αγαθών πολύτιμες αναλύσεις και αξιοποιήσιμα δεδομένα για την ανάπτυξή τους. Πολλοί μας ρωτάνε γιατί περιμέναμε 2 ολόκληρα χρόνια για να αντλήσουμε χρηματοδότηση. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να ωριμάσουμε πρώτα επιχειρηματικά βασισμένοι σε δικούς μας πόρους θέτοντας μια στέρεη βάση για το μέλλον της εταιρείας. Πλέον, είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ και ήδη ξεκινάμε και τη διαδικασία άντλησης Series A χρηματοδότησης για να επεκταθούμε στις αγορές της Γαλλίας, του Μεξικού, της Βραζιλίας και της Ρωσίας εντός της επόμενης διετίας. Αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε με χαρά και ενέργεια σε όλο αυτό το συναρπαστικό ταξίδι είναι το πάθος για εξέλιξη που αποτελεί για όλους εμάς του Converters όχι απλά στόχο, αλλά αυτοσκοπό. Αυτό αναγνώρισαν σε μας και οι άνθρωποι του Uni.Fund, τους οποίους εμπιστευτήκαμε όχι σαν τυπικούς επενδυτές αλλά σαν συμμάχους για τις επιτυχίες που θα έχουμε και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε."

Από την πλευρά του Uni.Fund, ο Κωνσταντίνος Λαύκας, Partner, σχολίασε: “Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε στη δυναμική της Convert Group και μας κέρδισαν όχι μόνο τα πρωτοποριακά προϊόντα και οι υπηρεσίες της, αλλά κυρίως οι άνθρωποί της. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συμβάλουμε με τη χρηματοδότηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, που ήδη αποτελεί παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης που ηγείται στον παγκόσμιο στίβο της επιχειρηματικής καινοτομίας."

Η χρηματοδότηση στην Convert Group, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιήσει το Uni.Fund μέχρι στιγμής στα δύο χρόνια λειτουργία του, αλλά και έναν από τoυς μεγαλύτερους seed stage γύρους που έχουν δοθεί σε ελληνική εταιρεία.