Γ. Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η παράταση για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS

Για την ανάγκη παράτασης της εφαρμογής του συστήματος πληρωμών IRIS από 1η Νοεμβρίου, μίλησε ο πρόεδος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Σε δήλωσή του, μάλιστα, ζήτησε να υπολογιστεί και θέμα του κόστους της ψηφιακής μετάβασης για τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η δήλωση

Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινά, σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή νέου συστήματος πληρωμών, του IRIS. Ειδικότερα, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω αυτού του συστήματος.

Όμως για να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Κάτι, που σύμφωνα με τους λογιστές, δεν ισχύει για το IRIS. Και ο λόγος είναι γιατί πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και από τις τράπεζες.

Άρα, από τη στιγμή που δεν ισχύσει να γίνει στην πράξη η νέα εφαρμογή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θεωρούμε ως ΕΕΑ επιβεβλημένο να ανακοινώσει άμεσα η κυβέρνηση μία παράταση μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα απαιτούμενα βήματα και να μην κινδυνεύσουν επιχειρήσεις με επιβολή προστίμων χωρίς να ευθύνονται σε τίποτα.

Πάγια θέση του Επιμελητηρίου μας είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα «εργαλεία» που μας δίνει πλέον η τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Όμως πρέπει πρώτα ως κράτος να έχουμε διασφαλίσει ότι όλα έγιναν σωστά και το όποιο σύστημα είναι λειτουργικό και μετά να απαιτείται η πλήρης εφαρμογή των νέων μέτρων.

Και παράλληλα θα πρέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να υπολογίσει και το θέμα του κόστους που απαιτείται για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων. Η οποιαδήποτε εφαρμογή ενός νέου μέτρου σημαίνει και κόστος, το οποίο πολλές φορές είναι δυσβάστακτο για τις επιχειρήσεις. Το είδαμε με το σύστημα POS, το βλέπουμε και πάλι με το IRIS. Σήμερα απαιτείται ένα ποσό από 500 έως 1.500 ευρώ για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση απαιτεί την άμεση προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, οφείλει να εξετάσει και αυτή την παράμετρο και να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά «εργαλεία» που θα στηρίξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα.