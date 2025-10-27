Εurometaux: Xρειάζονται άμεσα κινήσεις από την ΕΕ για το ενεργειακό κόστος

Έκκληση προς τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να λάβουν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων (NFM), απηύθυναν με επιστολή τους η Eurometaux (Ένωση Ευρωπαϊκών Μετάλλων) και 42 ακόμη κορυφαίες εταιρείες και ενώσεις της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων.

Σημείο αιχμής το δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι «περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στη σύγχρονη ιστορία, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποφέρουν από μη βιώσιμα υψηλές τιμές ενέργειας και βαθιά αβεβαιότητα ως προς το κόστος παραγωγής».

Αναλυτικά η επιστολή της Eurometaux

Εκ μέρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων, σας καλούμε να λάβετε άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αποκαταστήσετε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να διαφυλάξετε τη συνολική οικονομία.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στη σύγχρονη ιστορία, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποφέρουν από μη βιώσιμα υψηλές τιμές ενέργειας και βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος παραγωγής. Παρά το μέγεθος και τη διάρκεια αυτής της κρίσης, ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών προκλήσεων παραμένει ανεπαρκής.

Οι συνέπειες είναι σοβαρές: η βιομηχανική βάση της Ευρώπης διαβρώνεται, τη στιγμή που ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων είναι απαραίτητη για την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, τη διπλή ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της, καθώς και για την ασφάλειά της. Τα υλικά μας αποτελούν θεμέλιο για τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, αμυντικές δυνατότητες και ψηφιακές υποδομές.

Ωστόσο, αντί να επεκτείνει την εξόρυξη, τη διύλιση, τη μεταλλουργία και την ανακύκλωση μετάλλων, η Ευρώπη τα χάνει. Από το 2020, είκοσι εργοστάσια αλουμινίου, πυριτίου και ψευδαργύρου αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Πέρα από την απώλεια θέσεων εργασίας και επενδύσεων, το κλείσιμο εργοστασίων στην ΕΕ οδηγεί σε υψηλότερες παγκόσμιες εκπομπές, καθώς η παραγωγή χαμηλών εκπομπών της Ευρώπης (έχουμε μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μας κατά περισσότερο από 62% από το 1990) αντικαθίσταται από εισαγωγές με πολύ μεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Αυτή η πορεία είναι θεμελιωδώς αντίθετη με τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ και με την στρατηγική αυτονομία που περιγράφεται στην Έκθεση Ντράγκι, και υπονομεύει σοβαρά την ικανότητα της Ευρώπης να παραμείνει κυρίαρχη σε κρίσιμους τομείς. Επίσης, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, δηλαδή την ανάπτυξη 10 νέων ορυχείων μη σιδηρούχων μετάλλων, 15 νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 15 νέων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης.

Η μόνη βιώσιμη οδός για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι να διασφαλιστεί παγκοσμίως ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, ξεκινώντας από ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ανανεώσιμη και χαμηλών εκπομπών ενέργεια.

Ως εκ τούτου, καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Κράτη-Μέλη να δεσμευτούν άμεσα στις ακόλουθες ουσιώδεις ενέργειες για την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης, ιδίως στο πλαίσιο των συζητήσεων για το πλαίσιο του 2040:

Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες (EIIs), μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης της πρότασής μας για έναν μηχανισμό απορρόφησης ενεργειακών κραδασμών (price shock absorber).

Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιστάθμιση έμμεσων δαπανών άνθρακα, ώστε να παρέχεται επαρκής προστασία από διαρροή άνθρακα (carbon leakage), η οποία δεν πρέπει να επηρεαστεί από την προσθήκη νέων τομέων· επέκταση της αντιστάθμισης πέραν του 2030· για τον τομέα αλουμινίου και σιδηροκραμάτων ως τομείς του CBAM, διατήρηση των έμμεσων εκπομπών εκτός του πεδίου του CBAM.

Διευκόλυνση πρόσβασης σε ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια μέσω στοχευμένης υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων στο προφίλ κόστους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σχημάτων εγγύησης για συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας (PPAs), και κατανομής σημαντικού μέρους των αποτελεσμάτων των Συμβάσεων Διαφοράς (CfDs) σε PPAs με ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως συνιστά η Έκθεση Ντράγκι.

Εξασφάλιση αποτελεσματικού και προβλέψιμου συστήματος CBAM, που θα περιλαμβάνει διατάξεις για εξαγωγές, ισχυρά μέτρα κατά της καταστρατήγησης και κλείσιμο όλων των γνωστών “παραθύρων”.

Μετατροπή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) σε μοχλό τόσο αποανθρακοποίησης όσο και οικονομικής ανθεκτικότητας, μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας συμμόρφωσης· αποφυγή υπέρμετρων άμεσων και έμμεσων δαπανών άνθρακα που οδηγούν σε διαρροή άνθρακα.

Μείωση ρυθμιστικών και αγοραίων επιβαρύνσεων για τις εγκαταστάσεις μη σιδηρούχων μετάλλων, μέσω περικοπής των τελών δικτύου, κόστους ευελιξίας, φόρων, εισφορών υπέρ ΑΠΕ και άλλων πολιτικά επιβαλλόμενων χρεώσεων· πλήρης εφαρμογή αυτών των μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

Αγαπητοί ηγέτες,

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω καθυστερήσεις, ενώ οι ανταγωνιστές της στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα απολαμβάνουν διαρθρωτικά χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, άμεση κρατική στήριξη και βιομηχανικές πολιτικές που θέτουν ως προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια για τη βιομηχανία.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις πραγματικότητες.

Χωρίς άμεση δράση, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια βιομηχανία που είναι κεντρική για την ευημερία, τη βιωσιμότητα και την ασφάλειά της.

Η ώρα για δράση είναι τώρα, και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε.